सोनीपत: पुरखास में सरढाना माइनर रजवाहा टूटा, 15-16 एकड़ धान के खेत जलमग्न

संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। सोनीपत में गन्नौर के गांव पुरखास में दिल्ली नहर से निकलने वाला सरढाना माइनर रजवाहा खेत के पास टूट गया। रजवाहा टूटने से करीब 15 से 16 एकड़ में खड़ी धान की फसल में पानी भर गया। सूचना मिलते ही नहरी विभाग ने रजवाहे का पानी बंद करवाकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया।

जानकारी के अनुसार, सरढाना माइनर खुबड़ू झाल से गांव सांदल कलां तक जाता है। शनिवार को करीब चार बजे गांव पुरखास का रहने वाला राजबीर के खेत के पास रजवाहे में अचानक कटाव हो गया। देखते ही देखते पानी खेतों में पहुंच गया और करीब 15 से 16 एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई।

इससे किसानों में चिंता पैदा हो गई। रजवाहा टूटने की सूचना मिलने पर नहरी विभाग के जेई मनदीप टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल रजवाहे का पानी बंद करवाया और टूटे हिस्से की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया।