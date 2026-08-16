सोनीपत: पुरखास में सरढाना माइनर रजवाहा टूटा, 15-16 एकड़ धान के खेत जलमग्न
सोनीपत के गन्नौर स्थित पुरखास गांव में सरढाना माइनर रजवाहा टूटने से 15-16 एकड़ धान की फसल में पानी भर गया। नहरी विभाग ने तुरंत पानी बंद कर मरम्मत का काम शुरू किया और फसल को फिलहाल नुकसान नहीं बताया।
HighLights
पुरखास गांव में सरढाना माइनर रजवाहा टूटा।
15-16 एकड़ धान की फसल में पानी भरा।
नहरी विभाग ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया।
संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। सोनीपत में गन्नौर के गांव पुरखास में दिल्ली नहर से निकलने वाला सरढाना माइनर रजवाहा खेत के पास टूट गया। रजवाहा टूटने से करीब 15 से 16 एकड़ में खड़ी धान की फसल में पानी भर गया। सूचना मिलते ही नहरी विभाग ने रजवाहे का पानी बंद करवाकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया।
जानकारी के अनुसार, सरढाना माइनर खुबड़ू झाल से गांव सांदल कलां तक जाता है। शनिवार को करीब चार बजे गांव पुरखास का रहने वाला राजबीर के खेत के पास रजवाहे में अचानक कटाव हो गया। देखते ही देखते पानी खेतों में पहुंच गया और करीब 15 से 16 एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई।
इससे किसानों में चिंता पैदा हो गई। रजवाहा टूटने की सूचना मिलने पर नहरी विभाग के जेई मनदीप टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल रजवाहे का पानी बंद करवाया और टूटे हिस्से की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया।
विभाग के कर्मचारियों ने पानी का बहाव रोकने के बाद क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम शुरू किया। नहरी विभाग के अनुसार खेतों में पानी भरने के बावजूद फिलहाल धान की फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई।