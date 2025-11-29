Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गन्नौर रेप केस में पीड़िता का हुआ मेडिकल, छावनी में तब्दील हो गया गांव; अभी नहीं हुई गिरफ्तारी

    By Ashish Mudgil Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:48 PM (IST)

    सोनीपत के गन्नौर में पांचवी कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गन्नौर। पांचवी की छात्रा से दुष्कर्म प्रकरण के बाद पुलिस ने गांव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। शनिवार को भी सिविल वर्दी में पुलिस कर्मी पूरे दिन गांव में गश्त करती रही। शुक्रवार देर रात से सुबह तक अलग-अलग पुलिस टीमें लगातार गश्त करती रहीं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। फिलहाल, गांव में तनाव की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन पुलिस ग्रामीणों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। उधर, शनिवार को पीड़ित छात्रा का मेडिकल कराया गया, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गन्नौर थाना पुलिस और सीआईए गन्नौर की संयुक्त टीम आरोपित छात्र व पीड़ित छात्रा से पूछताछ कर रही है। हालांकि, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गत शुक्रवार को आरोपित छात्र के पिता के साथ हुई मारपीट के बाद मामला संवेदनशील हो गया था। इसके चलते पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है।

    बता दें कि एक गांव के राजकीय स्कूल में पढ़ने वाली पांचवी कक्षा की छात्रा ने आरोप लगाया था कि नौंवी कक्षा के एक छात्र ने स्कूल शौचालय में उसके साथ दुष्कर्म किया है। छात्रा ने घर जाकर अपने परिवार को आपबीती बताई। इसके बाद पिता ने गन्नौर थाना में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    घटना के बाद दोनों पक्ष अलग-अलग समुदायों से होने के कारण गांव में तनाव बढ़ गया। इसी दौरान शुक्रवार को कुछ युवकों ने आरोपित छात्र के पिता के साथ मारपीट भी कर दी थी। जिसके बाद से स्थिति संभालने के लिए गांव में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की और लगातार निगरानी जारी है।

    यह भी पढ़ें- सोनीपत में निगम का बुलडोजर चालू! 5 दुकानें सील, अब किसकी बारी?