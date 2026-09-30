सोनीपत में NH-44 का संयुक्त निरीक्षण करेगी NHAI और पुलिस; नियम तोड़े तो निलंबित होगा लाइसेंस

जागरण संवाददाता, सोनीपत। एनएच-44 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। उपायुक्त नेहा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनएच-44 व अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कटों और ब्लैक स्पाट की एनएचएआई व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से जांच कर रिपोर्ट सौंपें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

इसके अलावा, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त न करते हुए ऐसे चालकों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पाट, अवैध कट, अतिक्रमण, जलभराव और जर्जर सड़कों की मरम्मत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

उपायुक्त नेहा सिंह ने कुंडली, रसोई और बहालगढ़ क्षेत्रों में बन रहे फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एनएचएआइ अधिकारियों ने जानकारी दी कि इन एफओबी का निर्माण दिसंबर तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। इसके साथ ही बीसवांमील चौक पर स्लिप रोड का कार्य लगभग पूरा होने की बात कही गई।

केएमपी टोल पर अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एचएसआइआइडीसी को तुरंत प्रभाव से सभी टोल लेन शुरू करने और अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देश दिए गए। शहर के भीतर लिटिल एंजल स्कूल मार्ग, स्ट्रीट लाइट, कचरा डंपिंग प्वाइंट्स और ड्रेन से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए नगर निगम को पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करने को कहा गया।