सोनीपत में लव मैरिज के दो साल बाद मृत मिला नवदंपती, दोनों ने हाल ही में शुरू की थी कन्फेक्शनरी की दुकान

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले के एक घर में एक नवदंपती की लाश मिलते ही अफरातफरी मच गई। इनकी शादी दो साल पहले हुई थी। पति का शव फंदे पर लटका हुआ मिला, जबकि पत्नी की लाश बेड के पास पड़ी थी। इनकी पहचान ऋतिक और सिमरन के रूप में हुई है। दोनों ने करीब दो साल पहले प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद दोनों परिवार के साथ कबीरपुर में रह रहे थे।

ऋतिक खुद की टैक्सी चलाता था। हाल ही में उसने कनफेक्शनरी की दुकान शुरू की थी, जिसका बुधवार को ही उद्घाटन हुआ था। दुकान के उद्घाटन के बाद वहां हवन भी कराया गया था। हवन के बाद ऋतिक और उसकी पत्नी सिमरन घर लौट आए, जबकि ऋतिक के माता-पिता ड्यूटी पर चले गए।

दोपहर बाद परिजनों ने दोनों से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक दोनों के फोन नहीं उठे। अनहोनी की आशंका में परिवार के लोग घर पहुंचे। वहां ऋतिक और सिमरन के शव पड़े मिले। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। सिमरन के मायके पक्ष को भी घटना की जानकारी दे दी गई।