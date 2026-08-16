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सोनीपत के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के नए नियम, अब 10 बजे तक देनी होगी ऑनलाइन हाजिरी

By Nand Kishor Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:09 AM (IST)

सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अब रोजाना सुबह 10 बजे तक बच्चों की हाजिरी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

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HighLights

  1. सुबह 10 बजे तक एमआईएस पोर्टल पर छात्रों की हाजिरी अनिवार्य।

  2. उपस्थित छात्रों की संख्या के आधार पर ही मिड-डे मील बनेगा।

  3. रिकॉर्ड में अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील व्यवस्था में अब हाजिरी और भोजन के रिकॉर्ड की नियमित निगरानी होगी। विद्यालयों को रोजाना सुबह 10 बजे तक यह जानकारी एमआइएस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी कि स्कूल में कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं। इसी संख्या के आधार पर मिड-डे मील तैयार होगा और रोजाना रिकॉर्ड अधिकारियों के पास भेजना होगा।

जिस विद्यालय की छात्र हाजिरी सुबह 10 बजे तक एमआइएस पोर्टल पर अपडेट नहीं होगी, उसे कारण बताओ नोटिस जारी होगा। एमआइएस पर दर्ज विद्यार्थियों की संख्या और मिड-डे मील के रिकॉर्ड में अंतर नहीं होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल मुखियाओं को वर्चुअल बैठक में दिशानिर्देश दिए।

विद्यालयों के स्टाफ को मिड-डे मील के लिए जो सामान पहुंचता है, उसके वितरण और इस्तेमाल का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना होगा। कितना सामान मिला, कितना स्टाक में बचा और कितने बच्चों के लिए खाना बनाया गया, इसका रोजाना ब्योरा दर्ज करना होगा। विभाग द्वारा मिड-डे मील व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और खाद्यान्न के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए सख्ती की जा रही है। आनलाइन हाजिरी और भोजन के रिकॉर्ड अधिकारी प्रत्येक स्कूल के हिसाब से निगरानी करेंगे।

रिकॉर्ड रोजाना अपडेट होगा तो आएगी पारदर्शिता

इस व्यवस्था में रिकॉर्ड में दर्ज छात्र संख्या और वास्तव में स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या के बीच अंतर पकड़ना आसान होगा। रोजाना आनलाइन रिकॉर्ड बनने से मिड-डे मील के लिए जारी खाद्यान्न, तैयार भोजन और बच्चों की उपस्थिति के बीच मिलान किया जा सकेगा। इससे फर्जी हाजिरी या ज्यादा भोजन तैयार दिखाकर खाद्यान्न के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।

सामने आ चुका है मिड-डे मील घोटाला

प्रदेश में पहले फर्जी दाखिलों और मिड-डे मील का घोटाला सामने आ चुका है। 2014 से 2016 के बीच आफलाइन दाखिलों के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी दाखिले किए गए थे। बाद में सरकार ने ऑनलाइन एमआइएस पोर्टल की शुरुआत की और दाखिलों में आधार को अनिवार्य किया।

इसके बाद करीब 22 लाख विद्यार्थियों के रिकॉर्ड की जांच में लगभग चार लाख दाखिले संदिग्ध मिले थे। इस मामले में 2018 में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एफआइआर दर्ज की थी। जून 2024 में सीबीआई ने मामले की जांच संभाली।

सभी स्कूलों के मुखियाओं को रोजाना छात्रों की हाजिरी सुबह 10 बजे तक पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। उसी के हिसाब से मिड-डे मील तैयार करना होगा। सभी स्कूलों को पूरा रिकॉर्ड पारदर्शिता के साथ अपडेट रखना होगा। लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी होगा। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी होगी।
नवीन गुलिया, जिला शिक्षा अधिकारी

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