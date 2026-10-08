सोनीपत रामेश्वरी हत्याकांड: '13 करोड़ की बीमा राशि को करूंगी दान', बेटी जाह्नवी का दावा- हत्या से नहीं कोई नाता

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में रामेश्वरी उर्फ बबीता हत्याकांड में बेटी जाह्नवी ने पूछताछ में अपनी मां की आर्थिक स्थिति और संपत्ति को लेकर भी कई अहम दावे किए हैं।

जाह्नवी के मुताबिक, उसकी मां हर महीने करीब 55 हजार रुपये बीमा प्रीमियम भरती थीं। पॉलिसियों में 75 साल की उम्र तक करीब 13 करोड़ रुपये का बीमा कवर था।

जाह्नवी का दावा है कि मां की मौत के बाद उसे बीमा की रकम मिलने की स्थिति में भी वह इसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। अब तक करीब 5 लाख रुपये प्रीमियम के रूप में जमा हो चुके हैं।

ननिहाल की प्रॉपर्टी भी जाह्नवी के नाम उसके ननिहाल की कुछ प्रॉपर्टी भी उसके नाम है। इसके अलावा परिवार की कुछ संपत्तियों में वह नॉमिनी है। उसने बताया कि पुलिस पूछताछ के दौरान उससे गोल्ड, प्रॉपर्टी और अन्य संपत्ति के बारे में भी जानकारी ली गई। हालांकि, बीमा की 13 करोड़ रुपये की राशि, पॉलिसियों की शर्तें और संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

जाह्नवी ने कहा कि मां की मौत के बाद उसके लिए संपत्ति या बीमा की रकम महत्वपूर्ण नहीं है। वह हत्या में खुद की भूमिका से इनकार करते हुए कह रही है कि उसका नाम गलत तरीके से मामले में जोड़ा जा रहा है। उसने विशाल के साथ प्रेम संबंध होने से भी इनकार किया।

जाह्नवी का दावा है कि विशाल उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने दोनों का गोत्र एक होने के कारण रिश्ता स्वीकार नहीं किया था। उसका कहना है कि यह रकम वापस मिलने पर वह इसे गौशाला और जरूरतमंद लोगों को दान करेगी।