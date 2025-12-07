मेयर पद किस श्रेणी में जाएगा, अब 15 दिसंबर को होगा फैसला; मार्च-अप्रैल में चुनाव संभावित

दीपक गिजवाल, सोनीपत। नगर निगम मेयर के आरक्षण का ड्रॉ ऑफ लट कब होगा, इसको लेकर नई डेट तय हो गई है। शहर के मेयर पद का किस श्रेणी में जाएगा। इसका फैसला अब 15 दिसंबर को होगा। इस संबंध में मुख्यालय की ओर नगर निगम के साथ पत्राचार किया गया है।

चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वालों की निगाहें मेयर पद के ड्रा पर टिकी हैं। क्योंकि सोनीपत के साथ ही पंचकूला और अंबाला में भी चुनाव होने हैं। इन तीनों में से एक सीट बीसी-बी महिला के लिए आरक्षित होनी है। मौजूदा समय में तीनों सीट सामान्य हैं। नौ महीने पहले ही पहले ही मेयर पद के उपचुनाव हुए थे। राजीव जैन मेयर बने थे। ऐसे में सभी की निगाह आरक्षित ड्रा पर लगी है।



सोनीपत नगर निगम में कुल 22 सीटें तय हुई हैं। इनमें चार अनुसूचित जाति, दो अनुसूचित जाति महिला, दो पिछड़ा वर्ग ‘ए’, एक पिछड़ा वर्ग ‘ए’ महिला और आठ सीटें सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं, 22 वार्डों में 4 लाख 5 हजार 275 कुल जनसंख्या है। इनमें 83,000 बैकवर्ड क्लास (ए) की जनसंख्या है, 20,953 बैकवर्ड क्लास (बी) की जनसंख्या है, जबकि एससी की जनसंख्या 59,224 है।

हालांकि ड्रा आफ लाट में हो रही देरी से चुनाव भी प्रभावित होंगे। जनवरी में प्रस्तावित निकाय चुनाव फरवरी में भी होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। फरवरी में हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी आयोजित होनी है। ऐसे में चुनाव की व्यवस्था करना मुश्किल होगा, जिसके बाद मार्च में बजट सेशन शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से भी चुनाव प्रक्रिया धीमी होगी। तैयारियों को देखते हुए इसकी संभावनाएं काफी कम लग रही हैं। ऐसे में चुनाव मार्च-अप्रैल तक खिसक सकते हैं।