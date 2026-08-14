Independence Day 2026 : सोनीपत में सुरक्षा सख्त, गोहाना बाईपास और महलाना रोड समेत कई रास्ते डायवर्ट

जागरण संवाददाता, सोनीपत। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी है। गोहाना रोड स्थित पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले मुख्य जिलास्तरीय समारोह को लेकर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है।

समारोह स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही, कार्यक्रम के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। समारोह स्थल के आसपास पुलिस और खुफिया तंत्र को सतर्क किया गया है। शहर के प्रमुख मार्गों और प्रवेश बिंदुओं पर विशेष नाके लगाए गए हैं। यहां पुलिसकर्मी वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखेंगे। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य समारोह को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराना है।

ये रूट रहेंगे डायवर्ट समारोह के दौरान गोहाना से सोनीपत आने वाले वाहनों को गोहाना रोड बाईपास से ही डायवर्ट किया जाएगा। इन वाहनों को निर्धारित बाईपास मार्ग से उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। वहीं, सोनीपत से गोहाना जाने वाले वाहनों को महलाना रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन महलाना रोड से गढ़ी ब्राह्मणान होते हुए आगे जा सकेंगे। शनिमंदिर की तरफ से आने वाले वाहनों को नंदी चौक से डायवर्ट किया जाएगा।