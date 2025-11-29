सोनीपत में निगम का बुलडोजर चालू! 5 दुकानें सील, अब किसकी बारी?

जागरण संवाददाता, सोनीपत। लंबे समय के बाद आखिरकार नगर निगम ने अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना नक्शे के बन रही पांच दुकानों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई कामी रोड पर बाईपास के पास हुई। कंस्ट्रक्शन निगम की परमिशन के बिना और GRAP नियमों का उल्लंघन करके किया जा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्वे में 30 से ज्यादा ऐसे कंस्ट्रक्शन की पहचान हुई है जो नियमों का उल्लंघन करके बनाए जा रहे थे। निगम ने इन स्ट्रक्चर को सील करने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बिल्डिंग ब्रांच से रिकॉर्ड मांगा है।

अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक, नगर निगम की सीमा के अंदर बनने वाली किसी भी बिल्डिंग के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) और नक्शे की मंजूरी जरूरी होती है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने फीस तय की है। निगम की बिल्डिंग ब्रांच ने सर्वे करके ऐसे कंस्ट्रक्शन की पहचान की है जिनके मालिकों ने न तो NOC ली थी और न ही नक्शा पास कराया था।

नगर निगम ने मालिकों को नोटिस जारी कर नक्शा पास कराने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने न तो नक्शा पास कराया और न ही दस्तावेज जमा किए। ऐसे में निगम ने पांच दुकानें सील कर दी हैं। उन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन में शामिल लोगों से जवाब भी मांगा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि अगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो वे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

कई प्रभावशाली लोग भी लिस्ट में शामिल निगम की अवैध निर्माण में शामिल लोगों की लिस्ट में शहर की राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदार शामिल हैं। फिलहाल, नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों की पहचान किए जाने के बाद, नोटिस की कार्रवाई चल रही है। निगम अधिकारियों के अनुसार, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में अक्सर राजनीतिक दखलंदाजी बाधा बन जाती है।