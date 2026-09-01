सोनीपत में कूड़े पर संग्राम: सफाई कर्मियों का हंगामा, पुलिस सुरक्षा में उठा कचरा; कई हिरासत में

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा उठाने को लेकर हंगामा किया। नगर निगम कार्यालय में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कूड़ा उठान बंद करने का एलान किया था। शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे दुर्गंध और गंदगी से लोग परेशान हैं।

बस अड्डे के पास नगर निगम ने पुलिस सुरक्षा में कूड़ा उठाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंचे, हंगामा किया और कूड़ा उठान कराने से रोक दिया। पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया।