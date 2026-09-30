'समाधान तक नहीं हटेंगे...' पावर ग्रिड लाइन के खिलाफ सोनीपत में डटे किसान, भूख हड़ताल पर अभिमन्यु कोहाड़

संवाद सहयोगी, खरखौदा(सोनीपत)। पावर ग्रिड की हाईटेंशन लाइन के विरोध में सोहटी में किसानों का धरना पुलिस बेरिकेड्स के आगे बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

उन्होंने धरना स्थल से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक धरना लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि भूख हड़ताल का भी बुधवार को दूसरा दिन है और कल से वह केवल पानी का सेवन कर रहे हैं।

अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि मंगलवार को सोहटी में हुई महापंचायत में प्रदेशभर से किसान पहुंचे थे।

उन्होंने कहा कि किसानों को अक्सर सड़क रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि मौके पर पुलिस-प्रशासन की ओर से बैरिकेड लगाकर रास्ता रोका गया है। किसानों का कहना है कि वे अपने खेतों में जाने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण उन्हें वहीं बैठना पड़ा।

किसानों से अपील- काम निपटाकर पहुंचे धरनास्थल उन्होंने खरखौदा ब्लॉक के किसानों से अपील की कि वे अपने जरूरी काम निपटाकर प्रतिदिन सुबह 10 बजे धरना स्थल पर पहुंचें। उन्होंने कहा कि धरने में गुणा और सोहटी के किसानों के मुद्दों को भी उठाया जाएगा।