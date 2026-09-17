सोनीपत: ड्रेन नंबर 8 के दूषित पानी से फसलें चौपट, किसानों ने की तटबंध निर्माण व मुआवजे की मांग

संवाद सहयोगी, राई। सोनीपत के भैरा-बांकीपुर गांव के किसान खेतों से गुजर रही आठ नंबर ड्रेन को लेकर परेशान हैं। ड्रेन ओवरफ्लो होने से दूषित पानी उनकी फसलों को चौपट कर देता है है।

तटबंध नहीं होने ड्रेन ओवरफ्लो होकर उसका पानी खेतों में घुस जाता है और कई दिन पानी में डूबी रहने से फसल खराब हो जाती है। किसानों ने मुख्यमंत्री से फसल खराबा और ड्रेन के तटबंध बनाने की मांग उठाई है।

भैरा-बांकीपुर के पुल से आगे तक आठ नंबर ड्रेन का निर्माण किया गया है। इससे आगे इसे यमुना नदी के पुराने बहावों वाले हिस्से में अनियंत्रित तरीके से छोड़ दिया गया। यह ड्रेन लगभग दो किलोमीटर तक खेतों से होकर बहती है। सोनीपत शहर से होकर आने वाली छह नंबर ड्रेन का भी सारा दूषित पानी बारोटा गांव के पास इसी में मिलता है। बाद में यह पानी में चला जाता है।