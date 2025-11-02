Language
    नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद उठाए विकास कार्यों पर सवाल, ठेकेदारों की मनमानी पर जताई नाराजगी

    By Harish Bhoriya Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    सोनीपत में नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ठेकेदारों की मनमानी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा और जांच के आदेश दिए। अध्यक्ष ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    नपा अध्यक्ष ने विकास कार्यों पर उठाए सवाल।

    संवाद सहयोगी, जागरण (खरखौदा)। शहर के विकास कार्यों पर नगरपालिका अध्यक्ष हीरा लाल इंदौरा खुद सवालिया निशान लगा रहे हैं। सफाई से लेकर नाला निर्माण में बरती जा रही लापरवाही को उजागर करते हुए उन्होंने न केवल नपा सचिव को स्थिति से अवगत करवाया बल्कि संबंधित अधिकारियों को उक्त मामले में अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अध्यक्ष द्वारा नपा सचिव को कहा गया है। अध्यक्ष ने सफाई के कार्य से लेकर नाला निर्माण को लेकर अपनी आपत्ति नपा सचिव के समक्ष दर्ज कराई है।

    शहर के मटिंडू मार्ग पर इन दिनों कंक्रीट का नाला बनाया जा रहा है, जिसका अध्यक्ष हीरा लाल इंदौरा ने सचिव मनीष रेढू के साथ दौरा किया। इस दौरान नपा अध्यक्ष हीरा लाल ने कहा कि लगातार लोग निर्माण कार्य पर उंगली उठा रहे हैं। नाले की कहीं पर मोटाई कुछ है तो कहीं पर कुछ।

    वहीं इस दौरान बगैर विविधत रूप से गंदगी की सफाई करे, उस पर सीमेंटेड बेड बनाने के लिए लगाए गए सरिये देख भी नपा अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की और नपा सचिव से सवाल किया कि ऐसा काम होगा तो यह नाला कितने दिन तक टीक पाएगा।

    ठेकेदारों पर सवाल 

    जब नपा अध्यक्ष को सड़क पर गंदगी के ढेर लगे मिले और लोगों ने इस पर उनके समक्ष नाराजगी जाहिर की तो अध्यक्ष ने कहा कि सफाई ठेकदार भी इस मामले में लापरवाही बरत रहा है। नपा अध्यक्ष इस दौरान संबंधित कार्यों के ठेकेदारों को कठघरे में खड़ा करते नजर आए।

    इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से खरखौदा के लिए बजट भेजा जा रहा है, लेकिन ठेकेदार मनमानी करते हुए इसे अपने तरीके से प्रयोग कर रहे है, जोकि ठीक नहीं है। नपा सचिव मनीष रेढू ने हाल ही में चार्ज संभाला है, जिस पर वह नपा अध्यक्ष के साथ शहर का निरीक्षण कर रहे थे। ऐसे में विकास कार्यों को देखने के दौरान नपा अध्यक्ष ने अपनी नाराजगी सचिव के समक्ष जाहिर की है और इस में सुधार कराने की बात कही है।