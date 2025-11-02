नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद उठाए विकास कार्यों पर सवाल, ठेकेदारों की मनमानी पर जताई नाराजगी

संवाद सहयोगी, जागरण (खरखौदा)। शहर के विकास कार्यों पर नगरपालिका अध्यक्ष हीरा लाल इंदौरा खुद सवालिया निशान लगा रहे हैं। सफाई से लेकर नाला निर्माण में बरती जा रही लापरवाही को उजागर करते हुए उन्होंने न केवल नपा सचिव को स्थिति से अवगत करवाया बल्कि संबंधित अधिकारियों को उक्त मामले में अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अध्यक्ष द्वारा नपा सचिव को कहा गया है। अध्यक्ष ने सफाई के कार्य से लेकर नाला निर्माण को लेकर अपनी आपत्ति नपा सचिव के समक्ष दर्ज कराई है।

शहर के मटिंडू मार्ग पर इन दिनों कंक्रीट का नाला बनाया जा रहा है, जिसका अध्यक्ष हीरा लाल इंदौरा ने सचिव मनीष रेढू के साथ दौरा किया। इस दौरान नपा अध्यक्ष हीरा लाल ने कहा कि लगातार लोग निर्माण कार्य पर उंगली उठा रहे हैं। नाले की कहीं पर मोटाई कुछ है तो कहीं पर कुछ।

वहीं इस दौरान बगैर विविधत रूप से गंदगी की सफाई करे, उस पर सीमेंटेड बेड बनाने के लिए लगाए गए सरिये देख भी नपा अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की और नपा सचिव से सवाल किया कि ऐसा काम होगा तो यह नाला कितने दिन तक टीक पाएगा।

ठेकेदारों पर सवाल जब नपा अध्यक्ष को सड़क पर गंदगी के ढेर लगे मिले और लोगों ने इस पर उनके समक्ष नाराजगी जाहिर की तो अध्यक्ष ने कहा कि सफाई ठेकदार भी इस मामले में लापरवाही बरत रहा है। नपा अध्यक्ष इस दौरान संबंधित कार्यों के ठेकेदारों को कठघरे में खड़ा करते नजर आए।