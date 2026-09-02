फंदे पर लटका मिला पति, फर्श पर पड़ी थी पत्नी की लाश; सोनीपत में नवदंपती की मौत से हड़कंप

जागरण संवाददाता, सोनीपत। दो साल पहले प्रेम विवाह करने वाले दंपती घर में शव मिले है। पति का शव फंदे पर लटका हुआ था, जबकि पत्नी की लाश बेड के पास पड़ी थी। उसके गले में भी फंदा लगा हुआ था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और दोनों शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवाया। मृतकों की पहचान ऋतिक और सिमरन के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ने करीब दो साल पहले प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों परिवार के साथ कबीरपुर में रह रहे थे।

सिमरन के गले में भी लगा था फंदा बुधवार को घर में दोनों के शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो ऋतिक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला, जबकि सिमरन की लाश बेड के पास पड़ी थी। उसके गले में भी फंदा लगा हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया।

ऋतिक मूल रूप से गन्नौर क्षेत्र के गांव तेवड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि सिमरन राठधाना गांव की रहने वाली थी। दोनों की शादी को करीब दो साल हुए थे। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले उनके बीच किसी तरह का विवाद या तनाव तो नहीं