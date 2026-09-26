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सोनीपत नगर निगम ने शहर की 30 अवैध इमारतों को चिह्नित कर भेजा नोटिस, अब नक्शा नहीं तो होगी बिल्डिंग सील

By Deepak Gijwal Edited By: Pooja Tripathi
Published: Sat, 26 Sep 2026 07:51 PM (IST)

सोनीपत नगर निगम ने शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम ...और पढ़ें

अवैध निर्माण को मिला नोटिस।

अवैध निर्माण को मिला नोटिस।

HighLights

  1. सोनीपत नगर निगम ने 30 अवैध निर्माणों को चिह्नित किया।

  2. भवन मालिकों को निर्माण संबंधी दस्तावेज पेश करने के नोटिस।

  3. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इमारतें सील की जाएंगी।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में इन दिनों धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहे है। अब निगम ने बिना नक्शा पास करवाए या फिर नियमों को दरकिनार कर निर्माण में जुटे भवन मालिकों को नगर निगम ने झटका दिया है। ऐसे 30 निर्माण चिह्नित कर नगर निगम ने मालिकों को नोटिस भेजे और भवनों पर चस्पा किए हैं।

भवन मालिकों को निर्माण से जुड़े दस्तावेज और स्वीकृत नक्शे पेश करने के लिए कहा गया है। बिना नक्शे के खड़ी हो रही इमारतों के कारण न केवल निगम को राजस्व का घाटा हो रहा है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये इमारत आसपास के लोगों के लिए खतरा है। निर्धारित प्रक्रिया में जवाब न देने या निर्माण अवैध पाए जाने पर इमारतें सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

बीते कुछ समय में शहर में खासकर मुरथल रोड, देवडू रोड और शहर के बीचों-बीच एटलस रोड पर रातों-रात अवैध इमारतें बनकर तैयार हो गईं। बिना नक्शा पास कराए और अन्य नियमों का पालन किए बन रहीं इमारतें सुरक्षा के मानक भी पूरा नहीं करती।

एनओसी के साथ नक्शा पास करवाना जरूरी

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नियम अनुसार नगर निगम सीमा में किसी भी तरह की बिल्डिंग निर्माण करने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने के साथ नक्शा पास करवाना जरूरी है। इसके लिए विभाग ने शुल्क निर्धारित कर रखे हैं। अनुमति न लेने के चलते नगर निगम को इनसे होने वाली आय भी नहीं हो पा रही। ऐसे में निगम को आर्थिक चपत लग रही है।

फिलहाल नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण चिह्नित किए जाने के बाद नोटिस कार्रवाई चल रही है। निगम अधिकारियों की मानें तो अवैध निर्माण पर कार्रवाई की राह में राजनीतिक हस्तक्षेप अक्सर रोड़ा बन जाता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब बिना नक्शा निर्माण और नियम की उल्लंघन मिलने पर इमारतों को सील किया जाएगा।

राजस्व का नुकसान झेल रहा निगम

नक्शे से आने वाली फीस नगर निगम के आय का मुख्य साधनों में एक है। हर साल इससे आमदनी के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन बिना निगरानी के शहर में चल रहे अवैध निर्माण से नगर निगम को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। बगैर नक्शे के निर्माण कार्य हो रहे हैं। वहीं, शहर की आबादी प्रति वर्ष 8 से 10 प्रतिशत बढ़ रही है। जीटी रोड सहित चारों ओर निर्माण कार्य जोरों से चल रहे हैं।

निगम में छह में से तीन पद खाली

नगर निगम में भवन निरीक्षकों के छह की बजाय महज तीन पद ही भरे है। जबकि तीन पद खाली है। ऐसे में निगरानी दो ही भवन निरीक्षकों के जिम्मे है। इनमें से एक भवन निरीक्षक कार्यालय का काम काम संभाल रहे है जबकि दो शहर की निगरानी करते है। बड़ा क्षेत्र होने के कारण निगरानी नहीं हो पाती। ऐसे में अवैध निर्माण हो रहे है।

अवैध निर्माण पर नजर रखी जा रही है। निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर भवन मालिकों को नोटिस भेज दस्तावेज और स्वीकृत नक्शे पेश करने को कहा गया है। निर्धारित प्रक्रिया में जवाब नहीं देने या निर्माण वैध नहीं पाए जाने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण न कराएं।
-वीरेंद्र कुमार, भवन निरीक्षक, नगर निगम