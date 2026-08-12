कारोबारी शिवचरण के अस्थि विसर्जन में भी नहीं पहुंचीं तीनों बेटियां, भाई और समाजसेवियों ने हरिद्वार में निभाई रस्में

जागरण संवाददाता, सोनीपत। मुंबई के कपड़ा व्यापारी शिवचरण गुप्ता की अस्थियां बुधवार को हरिद्वार में प्रवाहित कर दी गईं। इस अवसर पर भी उनकी तीनों बेटियां नहीं पहुंचीं। हालांकि, मीडिया में खबरें आने के बाद उनके भाई पहुंचे और घाट पर सारी जिम्मेदारी उठाई।

सोनीपत के वृद्धाश्रम में कपड़ा व्यापारी शिवचरण गुप्ता की मौत के मामले में हरिद्वार में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। मृतक के बड़े भाई महेंद्र गुप्ता इस मौके पर हरिद्वार पहुंचे। महेंद्र गुप्ता अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ रहते हैं। अखबारों और सोशल मीडिया पर भाई की मौत की खबर चलने के बाद उन्होंने सोनीपत के समाजसेवियों से जानकारी ली और अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंच गए। महेंद्र गुप्ता ने ही अंतिम रस्में निभाईं।

मीडिया से भाई की मौत की जानकारी मिलने पर हरिद्वार पहुंचे महेंद्र गुप्ता ने कहा, 'मैं तो 10 साल पहले ही भाई शिवचरण की मौत मान चुका था। नेपाल में आए भूकंप के दौरान उनकी मौत हो गई होगी, ऐसा मान बैठा था। अब सोशल मीडिया से सच्चाई पता चली तो यहां पहुंच गया।' शिवचरण गुप्ता सात भाई-बहन थे। पिछले 10 साल से शिवचरण के परिवार से किसी का कोई संपर्क नहीं था।

वृद्धाश्रम प्रबंधन ने मृतक की बड़ी बेटी से दोबारा बातचीत की था। बेटी ने प्रबंधकों से कहा, 'आप मेरे पिता के छोटे भाई समझकर पूरी रस्में निभा देना।' बेटियों ने यह भी कहा कि वे अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं। अस्थि विसर्जन के बाद हवन और कन्याओं को भोजन करवाने की बात कही गई। बेटियां अपने घर पर तेरहवीं की रस्म करवाएंगी।

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