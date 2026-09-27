सोनीपत के सतलोक आश्रम में बच्चे से छेड़छाड़, मामला दर्ज; आरोपी अनुयायी सचिन गिरफ्तार
सोनीपत के गोहाना स्थित सतलोक आश्रम में एक 11 वर्षीय बच्चे से अनुयायी ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट ...और पढ़ें
HighLights
सतलोक आश्रम गोहाना में 11 वर्षीय बच्चे से छेड़छाड़ हुई।
आरोपी अनुयायी सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में गोहाना के गांव धनाना स्थित सतलोक आश्रम में पिता के साथ सेवा करने आए 11 वर्षीय बच्चे से एक अनुयायी ने छेड़छाड़ की। घटना 22-23 सितंबर को हुई।
बच्चे के पिता की शिकायत और जिला बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के आधार पर बरोदा थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी सेवादार सचिन को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति 19 सितंबर को अपने दो बच्चों के साथ सतलोक आश्रम में सेवा करने आया था। आरोप है कि रात के समय आश्रम में एक अनुयायी ने उसके 11 वर्षीय बेटे के साथ छेड़छाड़ की।
सूचना मिलने के बाद पुलिस और जिला बाल कल्याण समिति की टीम आश्रम पहुंची। समिति की ओर से बच्चे की काउंसलिंग कराई गई।
मेडिकल परीक्षण कराने से इनकार
इसके बाद बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके पिता ने मेडिकल परीक्षण कराने से इनकार कर दिया।
वहीं, बाद में पिता की शिकायत और सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित सचिन को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी लेने का प्रयास किया
इस मामले को लेकर जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अनीता शर्मा और सदस्य संगीता गौड़ से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
अध्यक्ष ने इतना जरूर बताया कि सूचना मिलने पर समिति की टीम आश्रम गई थी। वहीं, डीसीपी जितेंद्र अहलावत ने बताया कि मामले में आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि संत रामपाल अप्रैल 2026 में जमानत पर जेल से बाहर आए थे और फिलहाल गांव धनाना स्थित सतलोक आश्रम में रह रहे हैं।