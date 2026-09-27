सोनीपत के सतलोक आश्रम में बच्चे से छेड़छाड़, मामला दर्ज; आरोपी अनुयायी सचिन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में गोहाना के गांव धनाना स्थित सतलोक आश्रम में पिता के साथ सेवा करने आए 11 वर्षीय बच्चे से एक अनुयायी ने छेड़छाड़ की। घटना 22-23 सितंबर को हुई।

बच्चे के पिता की शिकायत और जिला बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के आधार पर बरोदा थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी सेवादार सचिन को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति 19 सितंबर को अपने दो बच्चों के साथ सतलोक आश्रम में सेवा करने आया था। आरोप है कि रात के समय आश्रम में एक अनुयायी ने उसके 11 वर्षीय बेटे के साथ छेड़छाड़ की।