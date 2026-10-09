सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान नितेश को तोहफा देने के लिए जोड़ा था 96300 रुपये का चंदा, जेबकतरा उड़ा ले गया पूरे पैसे

जागरण संवाददाता, गोहाना। सोनीपत के गोहाना के गांव जागसी में जापान में आयोजित एशियाई खेलों में पदक जीतकर लौटे पहलवान नितेश सिवाच के सम्मान समारोह में एक व्यक्ति की जेब से 96,300 रुपये चोरी हो गए।

पीड़ित जयभगवान ने बुटाना चौकी में शिकायत देकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जयभगवान ने बताया कि 6 अक्टूबर को गांव के शहीद स्मारक के पास पहलवान नितेश सिवाच के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था।

गांव ने इकट्ठा किया था चंदा नितेश को उपहार देने के लिए गांव में चंदा एकत्र किया गया था। चंदे की 96,300 रुपये की राशि उसके पास थी। समारोह में काफी भीड़ थी। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने भीड़ का फायदा उठाकर उसकी जेब से रुपये निकाल लिए।