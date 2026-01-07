सोनीपत वालों की बल्ले-बल्ले, 22 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ; लोगों को मिलेगा शानदार पार्क
सोनीपत शहर में सरकार के अंतिम कार्यदिवस पर 22 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ। इनमें ऋषि कॉलोनी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत शहर की सरकार के आखिरी कार्यदिवस पर शहर में 22 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। ऋषि कॉलोनी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनने वाले पार्क का कार्य शुरू हो गया।
वहीं, ककरोई रोड एसटीपी तक नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही लहराड़ा के कम्यूनिटी सेंटर के पास नया वाटर डिस्पोजल बनाया जाएगा, जिससे शहर की निकासी व्यवस्था बेहतर होगी। बुधवार को इन कार्यों का शुभारंभ विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने किया।
वहीं, रायपुर गांव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर व्यायामशाला का भी लोकार्पण किया।
विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने बताया कि शहर की ऋषि कॉलोनी में 14 एकड़ में नौ करोड़ रुपये की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी के नाम पर पार्क के निर्माण का कार्य शुरू कराया गया है।
पार्क में आसपास के लोगों के सैर करने के लिए वाकिंग ट्रैक, ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले व अन्य खेल उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। पार्क में आकर्षक लाइटों की भी व्यवस्था होगी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हरि शरणम पार्क के पास विभिन्न गलियों को सीसी और इंटरलाक से पक्का किया जाएगा। इस कार्य पर 36 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
वहीं, वार्ड-16 में 6.53 करोड़ रुपये से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं, ककरोई रोड पर बिनी बाइपास पर 84 लाख रुपये की लागत से सीवरेज लाइन दबाई जाएगी। इस पर 2.11 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके साथ ही लहराड़ा के पास वाटर डिस्पोजल बनाया जाएगा। कालूपुर गांव और बाबा कालोनी में भी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। ब्रह्म नगर और विशाल नगर में एक करोड़ रुपये की लागत से लाइन बिछाई जाएगी। कालूपुर के पार्क का 54 लाख रुपये की लागत से नवीनीकरण किया जाएगा।
वहीं, लघु संसद बनाई जाएगी। वैक्सन कालोनी, तारा नगर, और डबल स्टोरी में 1.12 करोड़ रुपये की लागत से गलियां बनाई जाएगी। लहराड़ा में भी 71 लाख की लागत से गली बनेगी। भगत सिंह कालोनी में सामुदायिक भवन का नवीनीकरण 21 लाख रुपये से किया जाएगा।
