Sonipat: मोबाइल पर जान से मरवाने की धमकी देती थी बीवी, झगड़े के बाद पति ने गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट

पुलिस ने रविवार को अशोक को अदालत में पेश करके एक दिन के रिमांड पर लिया। (फाइल फोटो)

गोहाना, जागरण संवाददाता। सदर थाना गोहाना की पुलिस ने गांव रभड़ा में तीन-चार माह की गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोप में उसके पति अशोक को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके एक दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसकी पत्नी मोबाइल पर किसी से बातचीत करती थी, जिसके चलते कलह रहता था। वह उसे जान से मरवाने की धमकी देती थी, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया। पानीपत में मतलौड़ा की काफी की चार साल पहले गांव रभड़ा के अशोक के साथ शादी हुई थी। शनिवार सुबह अशोक ने घर पर काफी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वह तीन-चार माह की गर्भवती थी। काफी के चाचा राजबीर की शिकायत पर अशोक, उसकी मां समेत चार के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया था। राजबीर ने आरोप लगाया था कि उसकी भतीजी काफी के साथ अशोक और उसके स्वजन अक्सर मारपीट करते थे। वारदात से दो दिन पहले भी मारपीट की गई थी। जांच अधिकारी एसआइ रामनिवास पर पुलिस टीम के साथ आरोपित अशोक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रविवार को अशोक को अदालत में पेश करके एक दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि अशोक ने शनिवार को जब वारदात को अंजाम दिया था उससे पहले भी उसकी पत्नी मोबाइल पर बातचीत कर रही थी। पत्नी ने नंबर किया था ब्लॉक सदर थाना के प्रभारी वजीर सिंह ने बताया कि आरोपित ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी किसी से मोबाइल पर बातचीत करती थी। मोबाइल में उसका नंबर ब्लाक किया गया था। इस पर झगड़ा रहने लगा था। वह पत्नी को उसके मायके छोड़ दिया था। उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है और चाचा ने उसे समझाकर वापस भेज दिया था। वह उसे जान से मरवाने की धमकी देती थी, जिस पर उसने पत्नी की हत्या की।

Edited By: Abhi Malviya