Sonipat: 'पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे', पत्नी ने पुत्रवधू के साथ मिलकर बीमार पति को लाठी-डंडों से पीटा

सोनीपत के गोहाना में रिटायर्ड फौजी को उसकी पत्नी ने पुत्रवधू के साथ मिलकर डंडों से पिटाई कर दी। उन्होंने बीमारी का हवाला देकर पेंशन के रुपए देने से मना किया था। रिटायर्ड फौजी ने बचाव के लिए पड़ोसियों को आवाज लगाई। पड़ोसियों को आता देखकर दोनों ने कहा कि यदि हमें पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे।

पत्नी ने पुत्रवधू के साथ मिलकर बीमार पति को पीटा

सोनीपत, जागरण संवाददाता। गोहाना में देवी नगर में एक महिला ने पुत्रवधू से मिलकर अपने पति की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। पुत्रवधू उनसे रुपये मांग रही थी, लेकिन उन्होंने बीमारी के खर्च का हवाला देकर रुपये देने से मना कर दिया था। शोर सुन कर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बचाव किया। उन्हें नागरिक अस्पताल गोहाना ले जाया गया। चार महीने पहले टूटा पैर शहर थाना गोहाना में मामला दर्ज लिया है। देवी नगर में रहने वाले रामनिवास ने पुलिस को बताया कि वे भारतीय सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं और पेंशन ले रहे हैं। लगभग चार माह पहले हादसे में उनका पैर टूट गया था और अब चलने फिरने के असमर्थ हैं। उनके बड़े बेटे संदीप और उसकी पत्नी सोनिका का आपस में झगड़ा चल रहा है। रुपये देने से कर दिया मना सोनिका दिल्ली में अपने मायके में रहती है। उसकी पत्नी रोशनी ने दोनों बेटों को घर से निकाल रखा है। घर पर वे और उसकी पत्नी रहते हैं। सोनिका और उसकी सास रोशनी में अच्छा तालमेल है। सोनिका ने दिल्ली से आकर उससे रुपये की मांग की। उसने बीमारी का हवाला देकर रुपये देने से मना कर दिया। दोनों ने डंडों से कर दी पिटाई इस पर रोशनी और सोनिका उससे झगड़ा करने लगे और दोनों ने लाठी-डंडों से पिटाई की। उसे जमीन पर गिरा दिया गया। उसने बचाव के लिए पड़ोसियों को आवाज लगाई। पड़ोसियों को आता देखकर दोनों ने कहा कि यदि हमें पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे। पड़ोसियों ने उसके छोटे बेटे अनिल को बुलाया। वह उसे नागरिक अस्पताल गोहाना लेकर गया। उपचार के बाद वे रोहतक में अपने चाचा के लड़के के पास चले गए। उनकी शिकायत पर पत्नी और पुत्रवधू के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

