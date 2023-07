कलयुगी मामा-मामी का भांजी पर जुल्म, दो वक्त की रोटी के लिए तरसाया; पड़ोसी महिला को किशोरी ने बताया दर्द

सोनीपत में अपने मामा-मामी की प्रताड़ना से तंग एक किशोरी ने आपबीती अपनी पड़ोसन को बताई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। नाबालिग ने उसे बताया कि मामा-मामी उस पर अत्याचार कर रहे हैं। उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता और रात को उसकी पिटाई की जाती है। वह करीब दो साल से ज्यादा समय से अत्याचार कर रहे हैं।

कलयुगी मामा-मामी का भांजी पर जुल्म, दो वक्त की रोटी के लिए तरसाया

सोनीपत, जागरण संवाददाता। अपने मामा-मामी की प्रताड़ना से तंग एक किशोरी ने आपबीती अपनी पड़ोसन को बताई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित मामा-मामी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नहीं देते भरपेट खाना किशोरी ने बताया है कि उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया जा रहा था। वहीं पड़ोसन महिला ने किशोरी को अपने साथ रखने की मांग की है। मलिकपुर की रहने वाली रितु ने पुलिस को बताया कि झारखंड का एक परिवार उनके पड़ोस में किराए पर रहता है। दंपती के साथ ही उनकी नाबालिग भांजी भी रहती है। नाबालिग ने उसे बताया कि उसका पिता शराब का आदी है, जिसके चलते वह उसे मामा-मामी के पास छोड़ गया। मामा-मामी उस पर अत्याचार कर रहे हैं। उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता और रात को उसकी पिटाई की जाती है। दो साल तक सही अत्याचार वह करीब दो साल से ज्यादा समय से अत्याचार कर रहे हैं। अब महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि किशोरी अपनी मर्जी से उसके पास रहना चाहती है। पुलिस ने फिलहाल महिला के बयान पर किशोरी के मामा-मामी विकास और मालती के खिलाफ मारपीट, किशोरी को जबरन अपने पास रखने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Edited By: Shyamji Tiwari