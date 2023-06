सोनीपत में चिटफंड कंपनी बनाकर ठगे एक करोड़ रुपये, लोगों को एक-एक लाख रुपये का लोन देने का दिया था झांसा

सोनीपत में चिटफंड कंपनी बनाकर छह सौ लोगों से एक करोड़ रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सोनीपत में चिटफंड की एक कंपनी बनाकर छह सौ लोगों से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है।

सोनीपत में चिटफंड कंपनी बनाकर ठगे एक करोड़ रुपये। फाइल फोटो

सोनीपत, जागरण संवाददाता। सोनीपत में चिटफंड कंपनी बनाकर छह सौ लोगों से एक करोड़ रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सोनीपत में चिटफंड की एक कंपनी बनाकर छह सौ लोगों से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने लोगों को एक हफ्ते में एक-एक लाख रुपये लोन देने का झांसा देकर कंपनी में लोगों से पांच-पांच हजार रुपये खाता खोलने के नाम पर वसूले थे। साथ ही आरोपितों ने लोगों को अपने साथ 10-10 लोगों को मेंबर बनाने का झांसा भी दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है।

Edited By: Nitin Yadav