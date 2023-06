बंदरों की मौत मामले में आरोपित सोनीपत नगर निगम के कर्मचारी ने की आत्महत्या

बंदरों को मारने के मामले में आरोपित सोनीपत नगर निगम के कर्मचारी ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी है। नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने का ठेका कंपनी को दिया था। उस कपंनी में कर्मचारी श्यामपाल सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। उनपर आरोप था कि नगर से पकड़े गए बंदरों को मानकों को ताक पर रखकर भीषण गर्मी में लोहे के पिंजरों में भूखा-प्यासा रखा।

बंदरों को मारने के मामले में आरोपित सोनीपत नगर निगम के कर्मचारी ने की आत्महत्या।

सोनीपत, जागरण संवाददाता। बंदरों को मारने के मामले में आरोपित सोनीपत नगर निगम के कर्मचारी ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी है। नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने का ठेका कंपनी को दिया था। उस कपंनी में कर्मचारी श्यामपाल सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। उनपर आरोपत था कि नगर से पकड़े गए बंदरों को मानकों को ताक पर रखकर भीषण गर्मी में लोहे के पिंजरों में बंद बंदरों को भूखा-प्यासा भी रखा गया। अब इस मामले में श्यामपाल के आत्महत्या करने के बाद नया मोड़ आ गया है। बता दें कि हरिश्चंद नगर निगम का ठेकेदार है। उसको बंदर पकड़ने का ठेका दिया हुआ है। वह बंदरों को पकड़कर यहां पर बंधक बनाकर रखता है।मानकों के अनुसार न तो बंदरों को भोजन-पानी दिया जा रहा था और न ही भीषण गर्मी में उनको छाया में रखा गया था। गुस्साए लोगों ने ठेकेदार की थी पीटाई बंदरों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने नगर निगम के ठेकेदार की पिटाई कर दी थी। पुलिस ने मंजीत सिंह की शिकायत पर नगर निगम और ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोगों में नगर निगम और ठेकेदार के प्रति जबरदस्त आक्रोश था।

