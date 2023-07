डिलीवरी के समय मां और बच्चे की मौत, अंतिम संस्कार से पहले नवजात को नहलाने लगे तो सिर की चोट देख

सोनीपत के खरखौदा के पीड़ित परिवार की तरफ से मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। शहर के वार्ड 15 के रहने वाले नवीन का कहना है कि उसकी पत्नी रीना को दूसरा बच्चा होना था जिसके चलते उन्होंने शुक्रवार की सुबह रीना को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था।

घर के बाहर इकट्ठा परिजन, पुलिस को दी शिकायत।

खरखौदा, संवाद सहयोगी। सोनीपत के खरखौदा के वार्ड 15 की रहने वाली 27 वर्षीय रीना को शुक्रवार की सुबह शहर के दिल्ली मार्ग पर स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था। रात को रीना की डिलीवरी हुई, लेकिन डिलीवरी के बाद चिकित्सकों ने रीना के स्वजन को बताया कि बच्चे की मौत हो गई है। जबकि रीना ठीक है, लेकिन कुछ ही देर बाद रीना को भी पीजीआइ, रोहतक रेफर कर दिया गया। जहां चिकित्सकों ने रीना को भी मृत घोषित कर दिया। परिवार की तरफ से मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। शहर के वार्ड 15 के रहने वाले नवीन का कहना है कि उसकी पत्नी रीना को दूसरा बच्चा होना था, जिसके चलते उन्होंने शुक्रवार की सुबह रीना को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। पहले बताई महिला की तबीयत ठीक फिर किया रेफर जहां पर रात करीब 10:45 बजे उसकी पत्नी की डिलीवरी हुई, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें डिलीवरी रूम से बाहर आकर बताया कि वह बच्चे को नहीं बचा सके, जबकि उसकी पत्नी ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद चिकित्सकों ने फिर से आकर बताया कि रीना की हालत भी बिगड़ गई है। जिसके चलते उसे रेफर किया जा रहा है। अंतिम संस्कार से पहले दिखी बच्चे के सिर पर चोट नवीन का कहना है कि रात को ही वह अपनी पत्नी को लेकर पीजीआई, रोहतक पहुंचा। जहां पर चिकित्सकों ने जांच कर रीना को भी मृत घोषित कर दिया। वह अपनी पत्नी व बच्चे को लेकर घर आ गया था, लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वह बच्चे को नहलाने लगे तो उन्होंने पाया कि बच्चे के सिर पर चोट लगी हुई है। जिससे पूरा ही परिवार गुस्से में आ गया और अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। मौके पर डायल 112 की टीम ने पहुंच कर जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Pooja Tripathi