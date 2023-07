Sonipat: पत्नी को जिंदा जलाकर मारा; कई घंटे तक तड़पती रही महिला; ससुरालियों पर तेल छिड़कर आग लगाने का आरोप

सोनीपत में 19 जुलाई की शाम को सुमित और उसके माता-पिता ने ऋतु पर तेल छिड़ककर आग लगा दी जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। उसको रोहतक पीजीआई ले जाया गया जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आग से ऋतु का शरीर 90 प्रतिशत से ज्यादा जल चुका था। ऐसे में वह दर्द से छटपटाती रही।

पत्नी को जिंदा जलाकर मारा; कई घंटे तक तड़पती रही महिला

