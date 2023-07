Sonipat Fire: जीटी रोड पर सरपट दौड़ती कार में लगी भीषण आग, चार लोगों ने चलती गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान

दिल्ली से करनाल जा रही कार में जीटी रोड पर आग लग गई। इस दौरान चालक ने कार धीमी की और सभी चार लोगों ने कूदकर जान बचाई। राहगीरों ने आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने तक कार जलकर नष्ट हो गई थी। पुलिस ने कार में अलग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, राई: दिल्ली से करनाल जा रही कार में जीटी रोड पर आग लग गई। इस दौरान चालक ने कार धीमी की और सभी चार लोगों ने कूदकर जान बचाई। राहगीरों ने आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने तक कार जलकर नष्ट हो गई थी। पुलिस ने कार में अलग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। कार का क्लच हुआ था खराब दिल्ली के रहने वाले इमरान ने पुलिस को बताया कि वह कार लेकर करनाल जा रहे थे। उनके साथ में तीन अन्य युवक और थे। जीटी रोड पर पारकर माल के सामने पहुंचने पर कार के क्लच ने काम करना बंद कर दिया। उसने कार को धीमा करके जीटी रोड पर साइड में रोकना चाहा, लेकिन तब तक कार से आगे की लपट उठने लगीं। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना आग तेजी से कार में फैल गई। उन्होंने अपने साथियों सहित कार से कूदकर जान बचाई। राहगीरों ने कार में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई, लेकिन तक तब कार जलकर नष्ट हो चुकी थी। आग लगने से जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने वाहनों को हटवाकर जाम खुलावाया और वाहनों का संचालन सुचारू कराया।

