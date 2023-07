Sonipat: विधवा के साथ लिव-इन में रह रहे हलवाई पर किया जानलेवा हमला, सिर व सीने पर नुकीले हथियार से वार

विधवा के साथ लिव-इन में रह रहे हलवाई पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। उनके सिर व सीने पर नुकीले हथियार से कई वार किए गए। जिससे वह लहूलुहान हो गए। इस दौरान वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गए। लोगों के एकत्रित हो जाने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। वह विधवा माेनिका को भी अपने साथ ले गए।

विधवा के साथ लिव-इन में रह रहे हलवाई पर किया जानलेवा हमला

HighLights महिला के साथ लिव-इन में रहने लगा हलवाई हलवाई पर किए नुकीले हथियार से वार

सोनीपत, जागरण संवाददाता। सदर थानाक्षेत्र के गांव लहराड़ा में हलवाई पर एक विधवा महिला के स्वजन ने जानलेवा हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सीने और सिर पर नुकीले हथियार से कई वार किए गए हैं। वह विधवा के साथ लिव-इन में रह रहा था। विधवा उनकी दुकान पर ही कर्मचारी थी। घायल हलवाई को पीजीआई में भर्ती कराया गया है। लहराड़ा गांव के रहने वाले सुमित कुमार ने सदर थाना पुलिस को बताया कि वह हलवाई की दुकान करते हैं। उनकी दुकान पर चौहान जोशी की रहने वाली महिला मोनिका (काल्पनिक) भी काम करती थी। महिला के साथ लिव-इन में रहने लगा हलवाई वह इंडियन कालोनी में रहती थी। उनको पता चला कि मोनिका विधवा है और उनके बड़े-बड़े बच्चे हैं। उनकी और मोनिका की आपस में बातचीत हो गईं और वह दोनों लिव-इन में रहने लगे। मोनिका अपनी सहमति से लहराड़ा में उनके घर में रहने लगीं। अभी उनको रहते हुए 20-25 दिन ही हुए हैं। वह और मोनिका शाम को साढ़े सात बजे खाटू श्याम मंदिर में दर्शन को जा रहे थे। वह कालूपुर चुंगी के पास आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए। इसी दौरान मोनिका की बेटी का फोन आया कि वह कहां पर हैं। इस पर उन्होंने कालूपुर चुंगी पर होने की जानकारी दे दी। कुछ ही देर में बाइकों पर पांच-छह लोग वहां पर आ गए। हलवाई पर किए नुकीले हथियार से वार उन्होंने आते ही सुमित पर हमला कर दिया। उनके सिर व सीने पर नुकीले हथियार से कई वार किए गए। जिससे वह लहूलुहान हो गए। इस दौरान वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गए। लोगों के एकत्रित हो जाने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। वह विधवा माेनिका को भी अपने साथ ले गए। घायल सुमित को पीजीआई में भर्ती कराया गया है। हलवाई अपनी ही कर्मचारी के साथ लिव-इन में रह रहा था।महिला के स्वजन ने हलवाई से मारपीट की है। शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच करने के साथ ही हमलावरों की तलाश की जा रही है।- इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह, एसएचओ, सदर।

Edited By: Shyamji Tiwari