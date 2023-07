Sonipat: जलघर के फिल्टर टैंक में मिला किसान का शव, हत्या की आशंका; शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

जन स्वास्थ्य विभाग के जल घर के टैंक में इसी गांव के किसान रोहतास का शव मिला। स्वजन ने आशंका व्यक्त की है कि रोहतास की हत्या करके शव को टैंक में डाला गया है। सूचना मिलने पर बरोदा थाना से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल को भी जांच के लिए बुलाया। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है।

जलघर के फिल्टर टैंक में मिला किसान का शव, हत्या की आशंका

HighLights रोहतास के जलघर में डूबने की दी सूचना परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

गोहाना, जागरण संवाददाता। गांव बनवासा में जन स्वास्थ्य विभाग के जल घर के टैंक में इसी गांव के किसान रोहतास का शव मिला। सोमवार रात को रोहतास और एक अन्य युवक जल घर की तरफ गए थे। स्वजन को आशंका है कि रोहतास की हत्या की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रोहतास के जलघर में डूबने की दी सूचना रोहतास पहले जल घर में ही ठेके पर नौकरी करता था। नौकरी से हटने के बाद वह खेती कर रहा था। सोमवार देर शाम को वह और गांव का एक अन्य युवक जलघर पर गए थे। रात लगभग 12:00 बजे युवक ने सूचना दी कि रोहतास जलघर के तालाब में डूब गया है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका इसके बाद परिवार के दो व्यक्ति मौके पर गए तो रोहतास का शव जलघर के फिल्टर टैंक में मिला। शव पर चोट के निशान भी थे। स्वजन ने आशंका व्यक्त की है कि रोहतास की हत्या करके शव को टैंक में डाला गया है। सूचना मिलने पर बरोदा थाना से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल को भी जांच के लिए बुलाया। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल गोहाना में भिजवाया जाएगा।

