Sonipat Crime: गर्भवती पत्नी पर पति को जरा भी नहीं आई दया, चुन्नी से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट

एक युवक ने स्वजन के साथ मिलकर अपनी तीन-चार माह की गर्भवती पत्नी की चुन्नी से गला घोटकर हत्या कर दी। दो दिन पहले भी उससे मारपीट की गई थी। शनिवार को गर्भवती मोबाइल पर बातचीत कर रही थी जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। मायके से स्वजन पहुंचे तो उसका शव कमरे में स्टोर के निकट फर्श पर मिला।

दो दिन पहले भी महिला से मारपीट की गई थी। (फोटो- जागरण)

HighLights पति, सास समेत चार पर मामला दर्ज चार साल पहले हुई थी शादी ससुराल वाले अक्सर करते थे मारपीट

गोहाना, जागरण संवाददाता। गांव रभड़ा में एक युवक ने स्वजन के साथ मिलकर अपनी तीन-चार माह की गर्भवती पत्नी की चुन्नी से गला घोटकर हत्या कर दी। दो दिन पहले भी उससे मारपीट की गई थी। शनिवार को गर्भवती मोबाइल पर बातचीत कर रही थी, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। मायके से स्वजन पहुंचे तो उसका शव कमरे में स्टोर के निकट फर्श पर मिला। चाचा की शिकायत पर सदर थाना गोहाना में पति, सास समेत चार के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया। पानीपत में मतलौड़ा के राजबीर उर्फ काला ने बताया कि उसके बड़े भाई रणजीत और उसकी पत्नी की लगभग 18 साल पहले मौत हो गई थी। भाई के निधन के बाद उसने अपनी भतीजी काफी की शादी लगभग चार साल पहले गांव रभड़ा के अशोक के साथ की थी। उसका दो साल का बेटा निशांत है। राजबीर का आरोप है कि अशोक और उसके स्वजन उसकी भतीजी से अक्सर मारपीट करते थे। दो दिन पहले भी हुई मारपीट कई बार गांव रभड़ा में पंचायत करके अशोक और उसके स्वजन को समझाया गया, लेकिन वे अपनी आदत से बाज नहीं आए। दो दिन पहले काफी से मारपीट की गई थी। शनिवार को राजबीर को फोन पर बताया गया कि काफी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद वह परिवार के लोगों के साथ गांव रभड़ा पहुंचा। घर पर काफी का शव कमरे में स्टोर के पास पड़ा था और गले पर निशान थे। उसने आरोप लगाया कि काफी की चुन्नी से गला घोटकर हत्या की गई। उनके अनुसार, काफी तीन-चार माह की गर्भवती थी। सूचना मिलने पर सदर थाना से एसआई रामनिवास पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करके शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। राजबीर की शिकायत पर काफी के पति अशोक, सास समेत चार के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अशोक ने तीन-चार दिन पहले ही काफी को मोबाइल दिलवाया था। वह शनिवार को मोबाइल पर बातचीत कर रही थी। उसी समय अशोक और उसके स्वजन पहुंच गए। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। क्या बोले एसआई? पति समेत चार के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि किस कारण से काफी की हत्या की गई। -रामनिवास, एसआई, सदर थाना गोहाना

