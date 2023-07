अचानक सोनीपत के गोहाना पहुंचे राहुल गांधी, किसानों से बातचीत कर की धान की रोपाई; चलाया ट्रैक्टर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह अचानक दिल्ली से सटे सोनीपत के दौरे पर पहुंच गए जहां उन्होंने खेतों में काम कर रहे किसानों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने खेत में खड़े एक ट्रैक्टर भी चलाया। गोहाना के बरोदा इलाके में पहुंचे राहुल गांधी ने खेतों में धान की रोपाई कर रहे किसानों के साथ मिलकर धान की पौध को लगाया और किसानों से बातचीत की है

अचानक सोनीपत के गोहाना पहुंचे राहुल गांधी, किसानों से बातचीत कर की धान की रोपाई।

सोनीपत, जागरण संवाददाता। शनिवार को सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक दिल्ली से सटे सोनीपत के दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने खेतों में काम कर रहे किसानों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने खेत में खड़े एक ट्रैक्टर भी चलाया। कांग्रेस नेता ने की धान की रोपाई गोहाना के बरोदा इलाके में पहुंचे राहुल गांधी ने खेतों में धान की रोपाई कर रहे किसानों के साथ मिलकर धान की पौध को लगाया और किसानों से बातचीत की है। वहीं, पुलिस ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों के उनके पास पहुंचे से रोक दिया है। इनपुट- डीपी आर्य

