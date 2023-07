खेत में खाई रोटी का उधार चुकाया, राहुल गांधी ने हरियाणा की महिलाओं-किसानों को दिल्ली में कराया लंच

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सप्ताह पहले गांव मदीना में जिन किसानों मजदूरों बच्चों और महिलाओं के साथ खाना खाया था उनको शुक्रवार को दिल्ली अपने निवास पर बुलाया। 43 महिलाओं मजदूरों और उनके बच्चों ने राहुल गांधी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली में उनके आवास पर लंच किया। राहुल आठ जुलाई को अचानक बरोदा हलका के गांव मदीना में पहुंच गए थे।

खेत में खाई रोटी का उधार चुकाया, राहुल गांधी ने महिलाओं-किसानों को लंच कराया

HighLights आठ जुलाई को गांव मदीना पहुंचे थे राहुल गांधी राहुल ने चारपाई पर बैठकर किसान और मजदूरों के साथ किया था भोजन राहुल ने आज दिल्ली निवास पर महिलाओं को कराया लंच

जागरण संवाददाता, गोहाना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सप्ताह पहले गांव मदीना में जिन किसानों, मजदूरों, बच्चों और महिलाओं के साथ खाना खाया था, उनको शुक्रवार को दिल्ली अपने निवास पर बुलाया। 43 महिलाओं, मजदूरों और उनके बच्चों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली में उनके आवास पर लंच किया। महिलाओं ने गीत गाते हुए राहुल गांधी के आवास में प्रवेश किया बाद में वहां पर भोजन किया। राहुल गांधी आठ जुलाई को अचानक बरोदा हलका के गांव मदीना में पहुंच गए थे। उन्होंने किसान संजय के खेत में ट्रैक्टर चलाकर मजदूरों के साथ मिलकर धान की रोपाई की थी। इसके बाद उन्होंने चारपाई पर बैठकर किसान और मजदूरों के साथ चारपाई पर बैठकर भोजन किया था। मजदूर जो टिफन लेकर आए थे उसमें से ही राहुल ने उनके साथ भोजन किया था। गुरुवार शाम को बरोदा हलका के विधायक इंदुराज नरवाल के पास राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने फोन किया कि मदीना में जिन महिलाओं, बच्चों, मजदूरों और किसानों के साथ राहुल गांधी ने भोजन किया था, शुक्रवार को उनको दिल्ली राहुल गांधी के निवास पर लेकर आएं। शुक्रवार को महिलाएं, बच्चे और मजदूरों बस में राहुल गांधी के निवास पर पहुंचे। वहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भोजन किया। महिलाओं ने गीत गाते हुए उनके निवास में प्रवेश किया। महिलाओं ने राहुल से कहा कि आपने जो वादा किया था वो निभाया। आपको हमने सूखी रोटी खिलाई थी और आपने हमें अपने घर बुलाकर शानदार भोजन कराया। राहुल गांधी महिलाओं और मजदूरों से चर्चा की। इन लोगों ने किया लंच संजय व उनकी पत्नी सुनीता, उनकी बेटी तन्नू व सारिका, बेटे दीपक, राजबाला, शर्मिला, संजना, मुस्कान, बंटी, सरोज, सुशीला, सीमा, रेखा, ईश्वन्ती, प्रीति, उर्वशी, तनीश, अंगूरी, दर्शना, सुमन, बाला, कमलेश, पुष्पा, ताज़ू, रीना, पिंकी, नन्हों गोधा देवी, मुस्तफ़ा, रियान, आशीष, राजबीर, आशा, कुलदीप, वज़ीर, मनोज, मनदीप, रणबीर, गुरसेवक, श्रीमोहन, सुनील व एक अन्य लंच के लिए दिल्ली गए थे।

