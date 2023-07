सोनीपत में बाइक सवार बदमाशों ने कंपनी कर्मचारी से की लूट, विरोध पर पिस्टल की बट मारकर किया लहूलुहान

सोनीपत में बदमाशों ने देर रात कंपनी कर्मचारी को ओवरटेक करके लूट लिया। लूट का विरोध करने पर उनके चेहरे पर तमंचे की बट से कई वार किए जिससे वह लहूलुहान हो गए। पुलिस ने घायल अरुण कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी में बाइक सवारों की की फुटेज तलाशनी शुरू कर दी है। जिससे उनकी पहचान की जा सके।

सोनीपत, जागरण संवाददाता। बाइक सवार बदमाशों ने देर रात कंपनी कर्मचारी को ओवरटेक करके लूट लिया। लूट का विरोध करने पर उनके चेहरे पर तमंचे की बट से कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान हो गए। लुटेरे उनकी स्कूटी और पर्स लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने लूट की रिपोर्ट दर्ज करके आसपास लगे सीसीटीवी में बाइक सवारों की की फुटेज तलाशनी शुरू कर दी है। जिससे उनकी पहचान की जा सके। सदर थानाक्षेत्र के श्यामनगर के रहने वाले अरुण कुमार एक कंपनी में कर्मचारी हैं। वह बृहस्पतिवार को किसी जरूरी काम से बहादुरगढ़ गए थे। बाइक सवारों ने पहले पूछा रास्ता वहां से रात को अपी स्कूटी से लौट रहे थे। रात को करीब 12 बजे जब वह बैंयापुर गांव में प्राइमरी स्कूल के सामने आए तो एक बाइक पर सवार दो युवकों ने उनको ओवरटेक करके रोक लिया। बाइकर्स उनसे हरसाना की गऊशाला का पता पूछने लगे। वह उनको गऊशाला का पता बताने लगे। विरोध करने पर मारी पिस्टल की बट इसी दौरान बाइक पर पीछे बैठे युवक ने उनकी जेब से पर्स निकालने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने पिस्टल की बट से उनके चेहरे पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गए। उसके बाद बाइकर्स उनका पर्स और स्कूटी लेकर फरार हो गए। बदमाशों के भाग जाने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल अरुण कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया और रिपोर्ट दर्ज कर लुटेरे बाइकर्स की तलाश शुरू कर दी। समाचार लिखे जाने तक लुटेरे बाइकर्स की कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी।

Edited By: Shyamji Tiwari