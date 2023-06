Sonipat: कंपनी से घर लंच करने पहुंचा तो नहीं मिला खाना, कर्मचारी ने पत्नी को जमकर पीटा; फिर लगा ली फांसी

राई थानाक्षेत्र के गांव सेवली में किराए के मकान में रह रहे एक कंपनी कर्मचारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी की पत्नी दोपहर का खाना बनाने में थोड़ी लेट हो गई थी। इसके बाद उसने पत्नी को मारपीट करके दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर आत्महत्या कर ली। दोनों की शादी दो महीने पहले ही हुई थी।

खाना बनाने में देरी होने पर पति ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)।

Your browser does not support the audio element.

सोनीपत, जागरण संवाददाता। राई थानाक्षेत्र के गांव सेवली में किराए के मकान में रह रहे एक कंपनी कर्मचारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी की पत्नी दोपहर का खाना बनाने में थोड़ी लेट हो गई थी। इसके बाद उसने पत्नी को मारपीट करके दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर आत्महत्या कर ली। दोनों की शादी दो महीने पहले ही हुई थी। पत्नी ने पड़ोस के मकान में रहने वाली महिला को फोन किया, उसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़कर लोगों ने शव फंदे से उतारा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और स्वजनों को सूचना दी गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला एहतेश्याम राई औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी में कर्मचारी था। वह सेवली में ग्राम प्रधान के क्वार्टर में किराये पर रहता था। एक महीने से उसकी पत्नी गुड्डी भी साथ में रह रही थी। वह सुबह को नाश्ता करके चला जाता था और दोपहर में दो बजे पहुंचकर लंच करता था। खाने बनने में अभी और लगने थे 15 मिनट मंगलवार को उसकी पत्नी घर के कपड़े धोने लगी। ऐसे में उसको खाना बनाने का समय ध्यान नहीं रहा। वह दोपहर में दो बजे खाना खाने पहुंचा, लेकिन तब तक सब्जी ही बन रही थी। उसकी पत्नी गुड्डी ने कहा कि खाना तैयार होने में अभी 15 मिनट का समय लगेगा। उसको घर के अन्य कार्यों की वजह से देर हो गई है। इतना सुनते ही एहतेश्याम आपा खो बैठा। उसने पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। वह बचने के लिए एक कमरे में चली गई, इस पर एहतेश्याम ने बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने दूसरे कमरे में जाकर कपड़े से फांसी लगा ली। कुछ देर बाद गुड्डी ने उससे कमरे का दरवाजा खोलने की गुहार लगाई, उसके मोबाइल पर कई काल कीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद गुड्डी ने बराबर के कमरे में रहने वाली महिला को घटना की जानकारी दी। उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। उन्होंने दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतरवाया। लोगों ने पुलिस और एहतेश्याम के स्वजन को सूचना दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव उसके स्वजन को सौंप दिया।

Edited By: Geetarjun