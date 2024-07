सोनीपत में हिमांशु भाऊ गैंग के तीन शूटर ढेर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस का बड़ा एनकाउंटर

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले के खरखौदा गांव के छिन्नौली रोड पर भाऊ गैंग के शूटरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें तीन शूटरों को सुरक्षाकर्मियों ने ढेर कर दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और सोनीपत एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में तीन शूटरों को ढेर किया गया है। इसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा अस्पताल में दम तोड़ दिया।

तीनों शूटरों की पहचान आशीष उर्फ लालू, सन्नी खरड़ और विक्की रिढाना के तौर पर हुई है। सोनीपत एसटीएफ ने तीनों के पास से 5 आधुनिक पिस्टल बरामद किए हैं। तीनों हिसार में महिंद्रा कार कंपनी के शोरूम पर गोलियां बरसाने, गोहाना के मातुराम हलवाई के दुकान के बाहर फायरिंग करने जैसे बड़े मामलों में संलिप्त रहे थे।

Haryana | Delhi Police Crime Branch in a joint operation with Haryana STF killed three criminals in an encounter. The criminals belonged to the Himanshu Bhau Gang. The encounter broke out in the Sonipat District: Delhi Police Crime Branch