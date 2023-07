Sonipat News: बारिश में सीएचसी का सोलर सिस्टम ठप, मोबाइल टार्च की रोशनी में करनी पड़ी डिलीवरी

शनिवार की रात वर्षा के कारण सीएचसी का सोलर सिस्टम अचानक खराब हो गया। रविवार सुबह चार बजे सीएचसी में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी की तैयारी जा रही थी। डिलीवरी करते समय साढ़े चार बजे अचानक अस्पताल की बिजली चली गई।

Sonipat News: बारिश में सीएचसी का सोलर सिस्टम ठप

संवाद सहयोगी, गन्नौर। शनिवार की रात वर्षा के कारण सीएचसी का सोलर सिस्टम अचानक खराब हो गया। रविवार सुबह चार बजे सीएचसी में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी की तैयारी जा रही थी। डिलीवरी करते समय साढ़े चार बजे अचानक अस्पताल की बिजली चली गई। बिजली जाने के बाद जब सोलर सिस्टम ने काम नहीं किया तो सीएचसी स्टाफ को पता चला कि सोलर सिस्टम में खराब हो गया है। इसके बाद सीएचसी स्टाफ बिजली के लिए जेनरेटर चलाने गया, लेकिन आपरेशन थियेटर में चिकित्सकों ने बिजली आने का इंतजार किए बिना मोबाइल टार्च जलाकर महिला की डिलीवरी कर दी। इस दौरान महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। गांव दातौली की बृजेश उर्फ रजनी अपने पति के साथ गत शनिवार की रात को सीएचसी में सीएचसी पहुंची थी। रविवार की सुबह चार बजे उसे डिलीवरी के लिए आपरेशन थियेटर में ले जाया गया, लेकिन चार बजकर 25 मिनट पर बिजली चली गई। हालांकि बिजली जाने की स्थिति में सीएचसी में सोलर की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन तेज वर्षा के चलते सोलर ने भी जवाब दे दिया, जिसके चलते आपरेशन थियेटर में अंधेरा छा गया। जब तक जेनरेटर चलाया जाए उससे पहले ही चिकित्सकों ने तीन मोबाइलों की टार्च जलाकर महिला की डिलीवरी करवा दी। बच्चे के गले में उलझी हुई थी गर्भनाल नवजात के पिता अनुज ने बताया कि डिलीवरी के दौरान उनके बच्चे के गले व हाथ में गर्भनाल उलझी हुई थी। अंधेरे में कुछ भी हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि आपरेशन थियेटर में इनवर्टर बैटरी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की परेशानी न खड़ी हो। सोलर में पानी भरने के बाद जेनरेटर चलाने में समय लगता है : एसएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एसएमओ डा. टीना आनंद ने बताया शनिवार रात हुई तेज वर्षा के कारण सीएचसी के सोलर सिस्टम में पानी आने से सिस्टम बंद हो गया। उसके बाद जेनरेटर चलाने में समय लग जाता है। ऐसे में चिकित्सकों ने मोबाइल टार्च की मदद से महिला की सफल डिलीवरी करवा दी। अब सोलर सिस्टम को भी ठीक करवा दिया गया है।

