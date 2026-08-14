विधायक कादियान ने यश कश्यप के परिवार को दी 5 लाख की मदद, सरकारी स्कूलों की सुरक्षा पर भी जताई चिंता

संवाद सहयोगी, गन्नौर। गढ़ी बिलिंदा के राजकीय प्राथमिक स्कूल में गेट का आर्च गिरने से 11 वर्षीय यश कश्यप की मौत के बाद विधायक देवेंद्र कादियान पीड़ित परिवार के घर पहुंचे।

उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और देवा सोशल डेवलपमेंट सोसायटी की ओर से यश के माता-पिता को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा।

विधायक ने कहा कि बच्चे को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। परिवार की इस दुख की घड़ी में वह उनके साथ खड़े हैं। विधायक ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए देवा सोसायटी लगातार कार्य कर रही है।