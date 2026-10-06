महर्षि दयानंद ने 'स्वराज्य' शब्द से समझाया आजादी का महत्व: सतीश कुमार

जागरण संवाददाता, सोनीपत। स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। परतंत्र भारत के लोगों को पहली बार महर्षि दयानंद ने ‘स्वराज्य’ शब्द से अवगत कराकर आजादी का असली महत्व समझाया था।

ये विचार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सांख्यिकीय अधिकारी सतीश कुमार ढोचक ने व्यक्त किए। वे काठ मंडी स्थित आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ऋग्वेद पारायण महायज्ञ को संबोधित कर रहे थे। सतीश कुमार ने महायज्ञ का शुभारंभ किया सतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर महायज्ञ का शुभारंभ किया और कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग महर्षि दयानंद की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। महायज्ञ के ब्रह्मा आचार्य राजकुमार शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वेदों के अनुसार जन्म से कोई जाति नहीं होती, सभी की जाति केवल मनुष्य है।