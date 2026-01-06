शुद्ध नहीं, खतरनाक भी हो सकता है आरओ का पानी, कम टीडीएस वाला पानी पीने से घेर सकती हैं कई बीमारियां

हरीश भौरिया, खरखौदा। क्षेत्र में लगातार खारा हो रहे भूजल के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई इलाकों में भूजल का टीडीएस स्तर तय मानकों से काफी अधिक पहुंच चुका है। यह फिलहाल 800 के पार है, जिसके चलते लोग मजबूरी में आरओ (रिवर्स आस्मोसिस) का पानी पीने लगे हैं। हालांकि, यह समाधान अब खुद एक नई स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता जा रहा है। जानकारी के अभाव में लोग आरओ से फिल्टर किए गए पानी को पूरी तरह शुद्ध मान रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वे अंजाने में तीन या उससे भी कम टीडीएस वाला पानी पी रहे हैं।

खनिज रहित पानी का सेवन किया जा रहा इंदौर में पेयजल से हुई मौतों के बाद 'दैनिक जागरण' ने इस मुद्दे पर अन्य जगहों पर भी धरातल पर जाकर पड़ताल की। इसके तहत खरखौदा में की गई पड़ताल में सामने आया कि अधिकांश घरों में आरओ मशीन तो लगी हुई है, लेकिन समय पर उसकी सर्विस और टीडीएस की जांच नहीं करवाई जा रही। लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि आरओ से निकलने वाले पानी का टीडीएस कितना है और वह पीने योग्य है या नहीं। परिणामस्वरूप लंबे समय से डिमिनरलाइज्ड यानी खनिज रहित पानी का सेवन किया जा रहा है।

कम टीडीएस वाला पानी पीने होती हैं ये बीमारियां... जानकारों की मानें तो कम टीडीएस वाला पानी पूरी तरह डिमिनरलाइज्ड होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरी खनिज लगभग खत्म हो जाते हैं। ये खनिज शरीर की हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन करने से हड्डियों में कमजोरी, दांतों की समस्या और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है।

इतना ही नहीं, कम टीडीएस वाला पानी पाचन तंत्र पर भी प्रतिकूल असर डालता है। इससे पाचन क्रिया बिगड़ने के साथ शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन भी गड़बड़ा जाता है। ऐसे पानी के सेवन से जरूरी लवण और खनिज शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे थकान, चक्कर आना और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। मानकों के अनुरूप 50 से 150 टीडीएस तक का पानी स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है।

बच्चों, बुजुर्गों व गर्भवती के लिए और घातक विशेषज्ञ का कहना है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों पर कम टीडीएस वाले पानी का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। इन वर्गों को खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन डिमिनरलाइज्ड पानी उनके शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। कम टीडीएस वाला पानी दिल और रक्तचाप पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मैग्नीशियम जैसे तत्वों की कमी से हृदय संबंधी समस्याओं और ब्लड प्रेशर असंतुलन का खतरा बढ़ जाता है। पेयजल में संतुलित खनिज होना जरूरी है, केवल आरओ लगाना ही पर्याप्त नहीं है।