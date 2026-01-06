शुद्ध नहीं, खतरनाक भी हो सकता है आरओ का पानी, कम टीडीएस वाला पानी पीने से घेर सकती हैं कई बीमारियां
खरखौदा क्षेत्र में खारे भूजल के कारण लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, लेकिन कम टीडीएस वाला पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। खनिज रहित यह पान ...और पढ़ें
हरीश भौरिया, खरखौदा। क्षेत्र में लगातार खारा हो रहे भूजल के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई इलाकों में भूजल का टीडीएस स्तर तय मानकों से काफी अधिक पहुंच चुका है। यह फिलहाल 800 के पार है, जिसके चलते लोग मजबूरी में आरओ (रिवर्स आस्मोसिस) का पानी पीने लगे हैं। हालांकि, यह समाधान अब खुद एक नई स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता जा रहा है। जानकारी के अभाव में लोग आरओ से फिल्टर किए गए पानी को पूरी तरह शुद्ध मान रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वे अंजाने में तीन या उससे भी कम टीडीएस वाला पानी पी रहे हैं।
खनिज रहित पानी का सेवन किया जा रहा
इंदौर में पेयजल से हुई मौतों के बाद 'दैनिक जागरण' ने इस मुद्दे पर अन्य जगहों पर भी धरातल पर जाकर पड़ताल की। इसके तहत खरखौदा में की गई पड़ताल में सामने आया कि अधिकांश घरों में आरओ मशीन तो लगी हुई है, लेकिन समय पर उसकी सर्विस और टीडीएस की जांच नहीं करवाई जा रही। लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि आरओ से निकलने वाले पानी का टीडीएस कितना है और वह पीने योग्य है या नहीं। परिणामस्वरूप लंबे समय से डिमिनरलाइज्ड यानी खनिज रहित पानी का सेवन किया जा रहा है।
कम टीडीएस वाला पानी पीने होती हैं ये बीमारियां...
जानकारों की मानें तो कम टीडीएस वाला पानी पूरी तरह डिमिनरलाइज्ड होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरी खनिज लगभग खत्म हो जाते हैं। ये खनिज शरीर की हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन करने से हड्डियों में कमजोरी, दांतों की समस्या और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है।
इतना ही नहीं, कम टीडीएस वाला पानी पाचन तंत्र पर भी प्रतिकूल असर डालता है। इससे पाचन क्रिया बिगड़ने के साथ शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन भी गड़बड़ा जाता है। ऐसे पानी के सेवन से जरूरी लवण और खनिज शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे थकान, चक्कर आना और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। मानकों के अनुरूप 50 से 150 टीडीएस तक का पानी स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है।
बच्चों, बुजुर्गों व गर्भवती के लिए और घातक
विशेषज्ञ का कहना है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों पर कम टीडीएस वाले पानी का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। इन वर्गों को खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन डिमिनरलाइज्ड पानी उनके शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। कम टीडीएस वाला पानी दिल और रक्तचाप पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मैग्नीशियम जैसे तत्वों की कमी से हृदय संबंधी समस्याओं और ब्लड प्रेशर असंतुलन का खतरा बढ़ जाता है। पेयजल में संतुलित खनिज होना जरूरी है, केवल आरओ लगाना ही पर्याप्त नहीं है।
टीडीएस का स्तर व पानी की गुणवत्ता
- 50 से 150 तक : यह आदर्श स्तर है, जिसमें पानी का स्वाद अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज मौजूद होते हैं।
- 150 से 300 तक : यह भी एक बहुत अच्छा और संतुलित स्तर है, जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित है।
- 300 से 500 तक : यह स्वीकार्य है, लेकिन स्वाद उतना अच्छा नहीं हो सकता है।
- 500 से अधिक : यह आमतौर पर पीने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है और इसे आरओ जैसे फिल्टर से शुद्ध करने की आवश्यकता होती है।
- 50 से कम : आरओ के पानी में टीडीएस बहुत कम करने से आवश्यक खनिज निकल जाते हैं, जो हड्डियों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
आरओ लगवाना समाधान नहीं, जागरूकता जरूरी
दैनिक जागरण की तरफ से की गई इस पड़ताल से स्पष्ट है कि भूजल के खारे होने से उपजी समस्या का समाधान केवल आरओ नहीं है। लोगों को आरओ की नियमित सर्विस, टीडीएस की जांच और मिनरल बैलेंस के प्रति जागरूक होना जरूरी है, ताकि शुद्ध पानी के नाम पर कोई नई स्वास्थ्य समस्या जन्म न ले।
"पेयजल में 150 से 300 तक टीडीएस बहुत अच्छा और संतुलित स्तर है। इसमें स्वास्थ्य के लिए जरूरी सभी आवश्यक खनिज मौजूद रहते हैं। जबकि 50 से नीचे टीडीएस वाले पानी में यह खनिज नहीं रहते। ऐसे में लोगों को जागरूक रहते हुए पानी की गुणवत्ता की जांच कराते रहना चाहिए।"
-गौतम कुमार, एक्सईएन, जन स्वास्थ्य विभाग, सोनीपत
