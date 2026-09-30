गोहाना के सिवानका का नाम रोशन, एशियन गेम्स 2026 में कुशल दलाल ने तीरंदाजी में जीता सोना; CM सैनी ने दी बधाई

जागरण संवाददाता, गोहाना। एशियन गेम्स-2026 में सोनीपत के कुशल दलाल ने तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। गोहाना के गांव सिवानका निवासी कुशल की इस उपलब्धि की खबर मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और स्वजन ने एक-दूसरे को बधाई देकर कुशल की जीत पर खुशी जताई।

कुशल की स्वर्णिम उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खिलाड़ी अपने स्वर्णिम प्रदर्शन से देश का मान बढ़ा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं।

कुशल के पिता संजय दलाल खेती-बाड़ी करते हैं, जबकि माता गीता हरियाणा राज्य कृषि विभाग बोर्ड में अकाउंटेंट हैं। साधारण ग्रामीण परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुशल ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर तीरंदाजी में देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है।

रोहतक नर्सरी से हुई थी कुशल के खेल की शुरुआत उनकी सफलता से परिवार के साथ गांव के लोगों में भी गर्व का माहौल है। कुशल ने रोहतक नर्सरी से लगभग 10 साल पहले खेल की शुरुआत की थी। कुशल के स्वर्ण पदक जीतने की खबर गांव में पहुंचते ही लोगों में खुशी छा गई। ग्रामीणों ने कहा कि सिवानका के बेटे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।