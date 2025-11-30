कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों का कहर, ट्रक-ट्रेलर ने कब्जाई तीनों लेन; हादसे बढ़े

हरीश भौरिया, खरखौदा। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर रात के समय भारी गाड़ियां मुसीबत बन जाती हैं। देर रात ट्रक, ट्रेलर और कंटेनर तीनों लेन पर कब्ज़ा कर लेते हैं, जिससे छोटी गाड़ियों को ओवरटेक करने या सेफ स्पीड का मौका नहीं मिलता। छोटी गाड़ी चलाने वाले लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने से हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं।

ड्राइवरों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर भारी गाड़ियों की लापरवाही आम बात हो गई है। लेन डिसिप्लिन को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया जाता है। जिन गाड़ियों को बाईं लेन में चलना चाहिए, वे दाईं, बीच वाली और दाईं लेन में घुस जाती हैं। दिन में तो यह आम बात है, लेकिन रात में भारी गाड़ियां तीनों लेन पर पूरी तरह कब्ज़ा कर लेती हैं। अक्सर छोटी गाड़ियां इनके बीच फंस जाती हैं, जिससे जानलेवा हादसों का खतरा बढ़ जाता है।

सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब भारी गाड़ी चलाने वाले एक्सप्रेसवे पर कहीं भी अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, कभी आराम करने के लिए, कभी अपना सामान चेक करने के लिए, तो कभी बातचीत करने के लिए। हाईवे के किनारे या लेन में खड़ी ये गाड़ियां अचानक छोटी गाड़ियों के लिए ब्लाइंड ट्रैप बन जाती हैं, और यही लापरवाही ज़्यादातर एक्सीडेंट की वजह बनती है।

हाईवे सेफ्टी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पर भारी गाड़ियों की लापरवाही सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। लेन बदलना, ओवरलोड गाड़ियां, ओवरस्पीडिंग, और एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना हाई-रिस्क सिचुएशन पैदा करते हैं, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग और सख्ती से लागू न होने की वजह से ये ड्राइवर अपनी ये बुरी आदतें छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

छोटी गाड़ी चलाने वालों का कहना है कि वे सालों से इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। अगर वे रात में एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे छोटी गाड़ियों के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए, KMP पर स्पेशल नाइट पेट्रोलिंग, भारी गाड़ियों के लिए लेन के हिसाब से सख्ती से लागू करने, गैर-कानूनी पार्किंग पर भारी फाइन, और ड्राइवरों के लिए अवेयरनेस कैंपेन की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डिसिप्लिन की कमी एक गंभीर खतरा बन गई है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस ने जल्द ही सख्त एक्शन नहीं लिया, तो एक्सीडेंट की संख्या और बढ़ सकती है।