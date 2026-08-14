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    सोनीपत में KMP एक्सप्रेसवे पर बिना इंडिकेटर खड़े ट्रक से टकराया कैंटर, हादसे में ड्राइवर की मौत

    By Harish Bhoriya Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:00 PM (IST)

    केएमपी एक्सप्रेसवे पर गोपालपुर गांव के पास बिना संकेतक खड़े ट्रक से कैंटर टकरा गया, जिससे कैंटर चालक हाफिज खान की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के खिल ...और पढ़ें

    हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई। प्रतीकात्मक एआई इमेज

    हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई। प्रतीकात्मक एआई इमेज

    HighLights

    1. केएमपी एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से कैंटर की टक्कर।

    2. हादसे में कैंटर चालक हाफिज खान की मौके पर मौत।

    3. लापरवाही से वाहन खड़ा करने वाले ट्रक चालक पर केस।

    जागरण संवाददाता, खरखौदा (सोनीपत)। केएमपी एक्सप्रेसवे पर गांव गोपालपुर के पास सड़क पर बिना संकेतक के खड़े ट्रक से कैंटर टकरा गया। हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय हाफिज खान निवासी गवारू खुर्द, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने शाहपुर गढ़ी, नरेला निवासी कैंटर मालिक सूरज की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    ट्रक ड्राइवर ने न इंडीकेटर दिया न साइन बोर्ड लगाया

    कैंटर मालिक सूरज का कहना है कि उसके पास एक कैंटर है, जोकि डीजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में चलता है। उसने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गवारू खुर्द गांव के रहने वाले हाफिज खान को बतौर चालक कैंटर पर रखा हुआ था।

    हाफिज खान कैंटर लेकर बहरोड़, राजस्थान से नरेला, दिल्ली के लिए वाया केएमपी एक्सप्रेसवे होते हुए आ रहा था। जब वह पिपली टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर स्थित गांव गोपालपुर के पास पहुंचा तो सड़क पर एक ट्रक खड़ा था।

    सूरज का कहना है कि ट्रक के चालक ने सड़क पर न तो कोई इंडीकेटर दिया और न ही साइन बोर्ड लगाया हुआ था। जिसके कारण सड़क के बीच में खड़े ट्रक से कैंटर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाफिज खान को गंभीर चोटें आईं।

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    शव को ले गए परिजन, पुलिस कर रही जांच

    हादसे में घायल हुए हाफिज खान को एंबुलेंस से खरखौदा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सोनीपत के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद खरखौदा पुलिस ने शव को स्वजन के हवाले कर दिया, वहीं मालिक सूरज की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन खड़ा करने का मामला दर्ज किया है।