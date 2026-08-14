सोनीपत में KMP एक्सप्रेसवे पर बिना इंडिकेटर खड़े ट्रक से टकराया कैंटर, हादसे में ड्राइवर की मौत

जागरण संवाददाता, खरखौदा (सोनीपत)। केएमपी एक्सप्रेसवे पर गांव गोपालपुर के पास सड़क पर बिना संकेतक के खड़े ट्रक से कैंटर टकरा गया। हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय हाफिज खान निवासी गवारू खुर्द, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने शाहपुर गढ़ी, नरेला निवासी कैंटर मालिक सूरज की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

ट्रक ड्राइवर ने न इंडीकेटर दिया न साइन बोर्ड लगाया कैंटर मालिक सूरज का कहना है कि उसके पास एक कैंटर है, जोकि डीजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में चलता है। उसने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गवारू खुर्द गांव के रहने वाले हाफिज खान को बतौर चालक कैंटर पर रखा हुआ था।

हाफिज खान कैंटर लेकर बहरोड़, राजस्थान से नरेला, दिल्ली के लिए वाया केएमपी एक्सप्रेसवे होते हुए आ रहा था। जब वह पिपली टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर स्थित गांव गोपालपुर के पास पहुंचा तो सड़क पर एक ट्रक खड़ा था।

सूरज का कहना है कि ट्रक के चालक ने सड़क पर न तो कोई इंडीकेटर दिया और न ही साइन बोर्ड लगाया हुआ था। जिसके कारण सड़क के बीच में खड़े ट्रक से कैंटर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाफिज खान को गंभीर चोटें आईं।

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