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    खरखौदा में सफाई कर्मचारियों का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो धरने पर ही मनाएंगे 15 अगस्त

    By Harish Bhoriya Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:46 PM (IST)

    खरखौदा में सफाई कर्मचारी नौ दिनों से नगर पालिका कार्यालय के गेट पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे स्वत ...और पढ़ें

    सफाई कर्मचारियों का धरना जारी।

    सफाई कर्मचारियों का धरना जारी।

    HighLights

    1. खरखौदा में सफाई कर्मचारियों का धरना नौ दिनों से जारी।

    2. सरकार पर मांगों को पूरा न करने का आरोप लगाया।

    3. चेतावनी दी, 15 अगस्त को भी धरने पर रहेंगे।

    संवाद सहयोगी, खरखौदा। अपनी मांगों को कर बीते नौ दिनों से खरखौदा नगर पालिका कार्यालय के गेट पर सफाई कर्मियों का धरना जारी। इस बीच सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए रोष-प्रदर्शन कर पुतले तक फूंक चुके हैं।

    शुक्रवार को भी अपने धरने को जारी रख सफाई कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो वह धरने पर ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे।

    प्रधान मनबीर ने शुक्रवार को धरने की अगुवाई करते हुए कहा कि दो महीने पहले सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, हड़ताल को खत्म कराते हुए सरकार ने एक माह में ही मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था।

    इस बार नहीं मानेंगे कोई झूठा वादा

    लेकिन सफाई कर्मचारियों ने मांगों को पूरा करने के लिए दो माह का समय दे दिया था, लेकिन सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी इसे सहन नहीं करेगा।

    अब फिर से वह हड़ताल पर उतर आएं हैं, किसी झूठे आश्वासन पर वह नहीं मानने वाले, उन्हें सिर्फ उनका हक चाहिए। वहीं वह स्वतंत्रता दिवस भी धरने पर ही मनाने काम करेंगे। उप प्रधान सोनू, सचिव सीमा, शालू, मनोज, रमेश, संजय, ज्योति बाला, संता मौजूद रहे।

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