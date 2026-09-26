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रिश्ते शर्मसार: नाबालिग भांजी से कई बार दुष्कर्म करने वाला 'हैवान मामा' गिरफ्तार, शादी के बाद खुला राज

By Harish Bhoriya Edited By: Pooja Tripathi
Published: Sat, 26 Sep 2026 05:53 PM (IST)

खरखौदा में नाबालिग भांजी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरोपित मामा ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

HighLights

  1. नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के आरोप में मामा सुमित गिरफ्तार।

  2. पीड़िता ने शादी के बाद पति को घटना की जानकारी दी।

  3. पुलिस ने जीरो एफआईआर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया।

संवाद सहयोगी, खरखौदा। नाबालिग से दुष्कर्म और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित सुमित खरखौदा क्षेत्र का रहने वाला है।

पीड़िता की शिकायत पहले रोहतक महिला थाने में दी गई, जहां मामला दर्ज करने के बाद घटनास्थल सोनीपत जिले का होने के कारण जीरो एफआईआर यहां के थाने में भेजी गई। पुलिस ने जीरो एफआईआर के आधार पर दो सितंबर को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वह बचपन से अपनी नानी के साथ गांव में रहती थी और वहीं पढ़ाई करती थी। नानी की बहन का बेटा रिश्ते में उसका मामा लगता है। आरोप है कि वह बचपन से ही उसे गलत तरीके से देखता था और आपत्तिजनक इशारे करता था।

जान से मारने की देता था धमकी

विरोध करने पर वह उसे डराता और जान से मारने की धमकी देता था। आरोपित ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, वहीं विरोध करने पर आरोपित उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था। इसी डर के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया।

वर्ष 2023 में शादी होने के बाद उसने अपने पति को पूरी घटना के बारे में बताया। जिसके बाद मामले में केस दर्ज हुआ था। अब पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपित सुमित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।