रिश्ते शर्मसार: नाबालिग भांजी से कई बार दुष्कर्म करने वाला 'हैवान मामा' गिरफ्तार, शादी के बाद खुला राज

संवाद सहयोगी, खरखौदा। नाबालिग से दुष्कर्म और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित सुमित खरखौदा क्षेत्र का रहने वाला है।

पीड़िता की शिकायत पहले रोहतक महिला थाने में दी गई, जहां मामला दर्ज करने के बाद घटनास्थल सोनीपत जिले का होने के कारण जीरो एफआईआर यहां के थाने में भेजी गई। पुलिस ने जीरो एफआईआर के आधार पर दो सितंबर को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वह बचपन से अपनी नानी के साथ गांव में रहती थी और वहीं पढ़ाई करती थी। नानी की बहन का बेटा रिश्ते में उसका मामा लगता है। आरोप है कि वह बचपन से ही उसे गलत तरीके से देखता था और आपत्तिजनक इशारे करता था।

जान से मारने की देता था धमकी विरोध करने पर वह उसे डराता और जान से मारने की धमकी देता था। आरोपित ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, वहीं विरोध करने पर आरोपित उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था। इसी डर के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया।