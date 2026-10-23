बिजली गुल हुई तो सूझा अनोखा 'जुगाड़', सोनीपत में युवक किराए पर लाया इन्वर्टर; तब हुई रजिस्ट्री

हरीश भौरिया, खरखौदा (सोनीपत)। प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की तीन दिन की हड़ताल के बीच बिजली आपूर्ति बाधित होने से सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है।

वहीं, इसी बीच खरखौदा के लघु सचिवालय में रजिस्ट्री कराने पहुंचे एक युवक का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने बिजली न होने के बावजूद अपना काम पूरा करने के लिए खुद ही व्यवस्था कर ली।

युवक को लखनऊ जाना था और उसकी रजिस्ट्री का समय निर्धारित था। ऐसे में उसने बिजली आने का इंतजार करने के बजाय किराये पर इन्वर्टर और बैट्री का इंतजाम किया और कंप्यूटर चालू करवाकर अपनी रजिस्ट्री कराई।

कामकाज प्रभावित हो रहा

युवक रजिस्ट्री कराने के लिए अंत्योदय केंद्र पहुंचा था। वहां बिजली नहीं होने के कारण कंप्यूटर बंद थे और कामकाज प्रभावित हो रहा था। युवक के लिए समय पर रजिस्ट्री कराना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद उसे लखनऊ के लिए रवाना होना था। बिजली आपूर्ति बहाल होने का इंतजार करने पर उसका काम अटक सकता था।

इन्वर्टर और बैट्री मंगवाई ऐसे में युवक ने किराये पर इन्वर्टर और बैट्री मंगवाई। इसके बाद कंप्यूटर चालू करवाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई। युवक के इस कदम से बिजली संकट के बीच अपना जरूरी काम पूरा करने का एक अलग ही मामला सामने आया है।