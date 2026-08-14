Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

खरखौदा में स्वतंत्रता दिवस से पहले होटलों और रेस्टोरेंट में सुरक्षा जांच, दी गई हिदायत

By Harish Bhoriya Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:58 PM (IST)

स्वतंत्रता दिवस से पहले खरखौदा में गुप्तचर विभाग और पुलिस ने होटलों व रेस्टोरेंट की सुरक्षा जांची। टीम ने संचालकों को संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए।

News Article Hero Image

HighLights

  1. स्वतंत्रता दिवस के लिए खरखौदा में सुरक्षा व्यवस्था की जांच।

  2. गुप्तचर विभाग और पुलिस ने होटल-रेस्टोरेंट की चेकिंग की।

  3. संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस को सूचित करने के निर्देश।

संवाद सहयोगी, खरखौदा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर खरखौदा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गुप्तचर विभाग और पुलिस की टीम ने विभिन्न होटल व रेस्टोरेंट की चेकिंग की।

टीम ने संचालकों से सुरक्षा संबंधी जानकारी लेते हुए वहां ठहरने वाले लोगों और आने-जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई।

खरखौदा गुप्तचर विभाग से क्षेत्र प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार, सहायक क्षेत्राधिकारी एएसआइ संजय कुमार तथा सिक्योरिटी से एएसआइ राजेश कुमार के साथ ही खरखौदा थाने से हेड कांस्टेबल सुदीप कुमार ने क्षेत्र के विभिन्न होटल व रेस्टोरेंट की जांच की।

टीम ने होटल-रेस्टोरेंट में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। चेकिंग के दौरान किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई।

होटल-रेस्टोरेंट को दी हिदायत

टीम ने होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के लिए कहा गया।

संचालकों को अपने यहां आने वाले लोगों की पहचान संबंधी जानकारी और रिकार्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए गए।

सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। टीम की ओर से क्षेत्र में लगातार निगरानी और जांच का सिलसिला जारी रखने की बात कही गई।