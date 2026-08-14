खरखौदा में स्वतंत्रता दिवस से पहले होटलों और रेस्टोरेंट में सुरक्षा जांच, दी गई हिदायत

संवाद सहयोगी, खरखौदा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर खरखौदा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गुप्तचर विभाग और पुलिस की टीम ने विभिन्न होटल व रेस्टोरेंट की चेकिंग की।

टीम ने संचालकों से सुरक्षा संबंधी जानकारी लेते हुए वहां ठहरने वाले लोगों और आने-जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई।

खरखौदा गुप्तचर विभाग से क्षेत्र प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार, सहायक क्षेत्राधिकारी एएसआइ संजय कुमार तथा सिक्योरिटी से एएसआइ राजेश कुमार के साथ ही खरखौदा थाने से हेड कांस्टेबल सुदीप कुमार ने क्षेत्र के विभिन्न होटल व रेस्टोरेंट की जांच की।