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खरखौदा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, टीम को देखते ही शटर गिराकर भागे दुकानदार; घी और पनीर के लिए सैंपल

By Harish Bhoriya Edited By: Pooja Tripathi
Published: Thu, 17 Sep 2026 06:54 PM (IST)

खाद्य एवं औषधीय प्रशासन की टीम ने खरखौदा में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया। टीम ने ...और पढ़ें

खरखौदा की दुकानों से पनीर के सैंपल लेते अधिकारी। जागरण

खरखौदा की दुकानों से पनीर के सैंपल लेते अधिकारी। जागरण

HighLights

  1. खाद्य विभाग ने खरखौदा में खाद्य गुणवत्ता जांच अभियान चलाया।

  2. घी और पनीर के नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेजे गए।

  3. अचानक हुई कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

संवाद सहयोगी, खरखौदा। खाद्य एवं औषधीय प्रशासन की टीम ने बृहस्पतिवार को खरखौदा शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. शैलेंद्र की अगुवाई में पहुंची टीम ने अलग-अलग स्थानों पर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। टीम की कार्रवाई की सूचना मिलते ही खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपनी दुकान के शटर गिराकर वहां से चले गए।

टीम ने रामचौक क्षेत्र में पहुंचकर घी का सैंपल लिया, जबकि सब्जी मंडी क्षेत्र में पनीर की गुणवत्ता जांचने के लिए सैंपल भरे गए।

प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे सैंपल

विभाग की ओर से लिए गए इन सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

खाद्य विभाग की टीम के शहर में पहुंचने की सूचना दुकानदारों के बीच तेजी से फैल गई। इसके बाद कई स्थानों पर खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार दुकानें बंद कर वहां से निकल गए।

टीम ने उपलब्ध दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। विभाग की इस कार्रवाई से मिलावट या घटिया गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री बेचने वालों में चिंता बढ़ गई।

खुले पनीर की गुणवत्ता की जिम्मेदारी दुकानदार की

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. शैलेंद्र ने बताया कि टीम की ओर से लिए गए सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि खुले में पनीर समेत अन्य खाद्य सामग्री बेचने की स्थिति में उसकी गुणवत्ता को लेकर जवाबदेही संबंधित दुकानदार की होगी।

यदि जांच में सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो नियमानुसार संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की जांच आगे भी जारी रखी जाएगी।

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