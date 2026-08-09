खरखौदा में विदेश से रंगदारी का बढ़ता आतंक, वाइस काल पर मांग रहे करोड़ों; ज्वेलर से प्रापर्टी डीलर तक निशाने पर

संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। विदेश में बैठे बदमाश विदेशी नंबरों के जरिए खरखौदा क्षेत्र में दहशत फैलाने और रंगदारी वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में क्षेत्र में रंगदारी मांगने के एक के बाद एक कई मामले सामने आ चुके हैं।

बदमाशों के निशाने पर आइएमटी की कंपनियों के मालिकों से लेकर कारोबारी, ज्वेलर, प्रापर्टी डीलर और निजी स्कूल संचालक तक रहे हैं। ताजा मामला एक कारोबारी से जुड़ा है, जिसके पास वाइस काल भेज रंगदारी मांगी गई है। क्षेत्र में धमकी भरे संदेशों के जरिए करोड़ों रुपये की मांग की जा रही है। कई मामलों में पुलिस आरोपितों तक पहुंच चुकी है, जबकि अन्य मामलों में जांच जारी है।

लगातार बढ़ रही घटनाएं रंगदारी मांगने के मामलों की शुरुआत आइएमटी स्थित एक कंपनी के मालिक से पैसे मांगने के मामले से हुई। इसके बाद आइएमटी से लगते गांव के एक कारोबारी को धमकी देकर रंगदारी मांगी गई। कुछ दिन बाद आइएमटी स्थित कंपनी मालिक को फिर से निशाना बनाया गया। इसके बाद क्षेत्र के एक गांव निवासी से पैसे मांगे गए। शहर के एक ज्वेलर से रंगदारी मांगने का मामला सामने आने के बाद एक निजी स्कूल संचालक को विदेशी नंबर से धमकी भरे संदेश भेजकर पैसे मांगे गए।

इसके बाद शहर के एक प्रापर्टी डीलर से रंगदारी मांगने के साथ ही खरखौदा में कारोबार करने वाले व दूसरे शहर में रह रहे एक प्रापर्टी डीलर को भी निशाना बनाया गया, उसके वहां के ठिकाने पर तो गोली भी चलाई गई।

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हर महीने 25 लाख की मांगी रंगदारी आइएमटी में प्लांट निर्माण करने वाली कंपनी के कर्मचारियों से हर महीने 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला भी सामने आया था। जिसके आरोपितों को पुलिस पकड़ सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। अब एक अन्य कारोबारी से रंगदारी मांगे जाने का मामला पुलिस के संज्ञान में आया है।