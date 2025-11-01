खरखौदा को प्रस्तावित जिले गोहाना में शामिल करने की आशंका के बीच विरोध जारी, लोगों में गुस्सा

संवाद सहयोगी, खरखौदा। हरियाणा दिवस पर सरकार द्वारा नए जिले की घोषणा की संभावना ने प्रदेश की राजनीतिक हलचल को बेशक चाहे ज्यादा न बढ़ाया हो, लेकिन खरखौदा में इस पर राजनीति खूब हो रही है। खरखौदा क्षेत्र में इस मुद्दे पर तब से उबाल है जब चर्चाएं उठीं थी कि सरकार खरखौदा को गोहाना जिले में शामिल करने पर विचार कर रही है। जिस पर सरकार के ही नुमाइंदों में भी विरोधाभास देखने को मिला था, लेकिन शहर से लेकर गांव स्तर पर इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं, जन भावनाएं सोनीपत जिले का का हिस्सा ही बने रहना चाहती हैं।

सोनीपत से जुड़ी है खरखौदा की पहचान खरखौदा का प्रशासनिक, भौगोलिक और सामाजिक ढांचा दशकों से सोनीपत से जुड़ा रहा है। यहां के अधिकतर सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों और व्यापारिक गतिविधियों का सीधा ताल्लुक सोनीपत से है। लोगों का कहना है कि खरखौदा को गोहाना जिले में मिलाने का प्रस्ताव क्षेत्र की जन भावना के विरुद्ध है। यहां के लोगों का मानना है कि खरखौदा एक उभरता हुआ औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है। इसे गोहाना से जोड़ना न तो भौगोलिक रूप से सही है, न विकास के दृष्टिकोण से।

औद्योगिक दृष्टि से अहम है खरखौदा खरखौदा के औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं। सबसे बड़ा नाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का है, जो खरखौदा आइएमटी में विशाल आटोमोबाइल प्लांट विकसित कर रही है। इसके साथ ऊनो मिंडा, हीरो ग्रुप सहित कई सहायक इकाइयां यहां निवेश कर रही हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं वाले क्षेत्र को प्रशासनिक रूप से अलग जिले के अधीन कर देना नीतिगत दृष्टि से नुकसानदायक हो सकता है। खरखौदा के विकास की योजना सोनीपत के औद्योगिक ढांचे को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर इसे गोहाना से जोड़ दिया गया तो निवेशकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी।