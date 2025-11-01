Language
    खरखौदा को प्रस्तावित जिले गोहाना में शामिल करने की आशंका के बीच विरोध जारी, लोगों में गुस्सा

    By Harish Bhoriya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    हरियाणा दिवस पर नए जिले की घोषणा की संभावना के बीच, खरखौदा को गोहाना में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि खरखौदा का प्रशासनिक, भौगोलिक और औद्योगिक ढांचा सोनीपत से जुड़ा है। संघर्ष कमेटी ने आंदोलन की चेतावनी दी है, क्योंकि जन भावनाएं सोनीपत के साथ रहने की हैं। उनका मानना है कि गोहाना में शामिल करने से विकास प्रभावित होगा।

    सरकार खरखौदा को गोहाना जिले में शामिल करने पर विचार कर रही है।

    संवाद सहयोगी, खरखौदा। हरियाणा दिवस पर सरकार द्वारा नए जिले की घोषणा की संभावना ने प्रदेश की राजनीतिक हलचल को बेशक चाहे ज्यादा न बढ़ाया हो, लेकिन खरखौदा में इस पर राजनीति खूब हो रही है।

    खरखौदा क्षेत्र में इस मुद्दे पर तब से उबाल है जब चर्चाएं उठीं थी कि सरकार खरखौदा को गोहाना जिले में शामिल करने पर विचार कर रही है। जिस पर सरकार के ही नुमाइंदों में भी विरोधाभास देखने को मिला था, लेकिन शहर से लेकर गांव स्तर पर इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं, जन भावनाएं सोनीपत जिले का का हिस्सा ही बने रहना चाहती हैं।

    सोनीपत से जुड़ी है खरखौदा की पहचान

    खरखौदा का प्रशासनिक, भौगोलिक और सामाजिक ढांचा दशकों से सोनीपत से जुड़ा रहा है। यहां के अधिकतर सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों और व्यापारिक गतिविधियों का सीधा ताल्लुक सोनीपत से है। लोगों का कहना है कि खरखौदा को गोहाना जिले में मिलाने का प्रस्ताव क्षेत्र की जन भावना के विरुद्ध है। यहां के लोगों का मानना है कि खरखौदा एक उभरता हुआ औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है। इसे गोहाना से जोड़ना न तो भौगोलिक रूप से सही है, न विकास के दृष्टिकोण से।

    औद्योगिक दृष्टि से अहम है खरखौदा

    खरखौदा के औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं। सबसे बड़ा नाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का है, जो खरखौदा आइएमटी में विशाल आटोमोबाइल प्लांट विकसित कर रही है। इसके साथ ऊनो मिंडा, हीरो ग्रुप सहित कई सहायक इकाइयां यहां निवेश कर रही हैं।

    विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं वाले क्षेत्र को प्रशासनिक रूप से अलग जिले के अधीन कर देना नीतिगत दृष्टि से नुकसानदायक हो सकता है। खरखौदा के विकास की योजना सोनीपत के औद्योगिक ढांचे को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर इसे गोहाना से जोड़ दिया गया तो निवेशकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी।

    संघर्ष कमेटी सक्रिय, आंदोलन की तैयारी

    खरखौदा संघर्ष कमेटी ने इस मसले को लेकर शुक्रवार को भी दूसरे दिन उपमंडल कार्यालय के बाहर अपना सांकेतिक धरना जारी रखा। जिसकी अध्यक्षता रोहताश दहिया ने करते हुए कहा कि अगर सरकार ने खरखौदा को गोहाना में शामिल किया तो व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा। इस क्षेत्र की पहचान, प्रशासनिक सुविधा और औद्योगिक नीति, तीनों सोनीपत जिले के साथ जुड़ी हैं, इसलिए किसी भी तरह का फेरबदल स्वीकार नहीं होगा। इस अवसर पर विकेश दहिया, कुलदीप सिसाना, धर्मबीर दहिया, मुन्ना नंबरदार, अनूप रोहणा, सुरेंद्र, प्रेम उर्फ लीला आदि मौजूद रहे।