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गोहाना जाट महासभा का चुनावी विवाद सुलझा, भाईचारा कायम... पहले संजय फिर राजबीर संभालेंगे कमान

By Paramjeet Singh Edited By: Kapil Kumar
Updated: Tue, 25 Aug 2026 07:04 PM (IST)

जाट महासभा गोहाना में चल रहा चुनावी विवाद आपसी सहमति और भाईचारे से सुलझ गया है। अब पहले संजय दूहन का पैनल और फिर राजबीर ठेकेदार का पैनल बारी-बारी से कार्यभार संभालेगा।

विवाद को समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति से रास्ता निकाला गया।

विवाद को समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति से रास्ता निकाला गया।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। जाट महासभा गोहाना में पिछले कई दिनों से चल रहे चुनावी विवाद का आखिरकार भाईचारे और आपसी सहमति से समाधान हो गया।

सोमवार को महमूदपुर गांव में वेदपाल मान के फार्म हाउस पर ठेकेदार जय सिंह की अध्यक्षता में प्रमुख लोगों की बैठक हुई। पंचायत में दोनों पक्षों के प्रमुख लोग मौजूद रहे और विवाद को समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति से रास्ता निकाला गया। अब पहले संजय दूहन का पैनल महासभा का कार्यभार संभालेगा और उसके बाद राजबीर ठेकेदार का पैनल काम करेगा।

पंचायत में विवाद के समाधान के लिए छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसमें डॉ. कपूर नरवाल, भले राम नरवाल, मलिक राज मलिक, समुद्र सरपंच, सुरेंद्र लठवाल और इंद्रजीत विरमानी को शामिल किया गया। कमेटी ने दोनों पक्षों से चर्चा करने के बाद अध्यक्ष पद के कार्यकाल को लेकर सहमति बनाई।

पहले संजय दुहन का पैनल संभालेगा जिम्मेदारी

संजय दुहन के पैनल को पहले कार्य करने का अवसर मिलेगा। उनका कार्यकाल एक साल ढाई माह का रहेगा। इसके बाद राजबीर ठेकेदार के पैनल को एक साल साढ़े नौ माह की जिम्मेदारी दी जाएगी। संजय और राजबीर अपने-अपने पैनल के अध्यक्ष रहेंगे।

पंचायत में अध्यक्ष पद के दोनों दावेदार संजय दुहन और राजबीर ठेकेदार मौजूद रहे। सहमति बनने के बाद दोनों पक्षों ने चुनावी विवाद को पीछे छोड़कर जाट महासभा को मजबूत करने और निर्माणाधीन जाट भवन का भव्य निर्माण पूरा कराने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

राजबीर का पैनल नामांकन लेगा वापस

राजबीर ठेकेदार का पैनल मंगलवार को नामांकन वापस लेगा। इसके साथ में तीन निर्दलीय भी नामांकन वापस लेंगे। महासभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष व छह सदस्यों को सर्वसम्मति से चुनने का रास्ता साफ हो गया।